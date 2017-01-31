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Acı haberi Devlet Hastanesi'nde alan bakan Tüfenkci gündüz saatlerinde durumu ağırlaşan annesinin yanına Malatya'ya gelmişti. Anne Tufenkci'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Şehir Mezarlığı'nda defnedilecekDevlet Hastanesi'nden ilk fotoğraflar. Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ve çok sayıdaki partili ile aile yakını haberi alır almaz Devlet Hastanesi'ne koştu...Şehir Mezarlığı morgunda oldukça üzgün görülen Bakan Tüfenkci'yi, annesinin cenazesini bırakırken yakın çevresindekiler yalnız bırakmadı.