31 Ocak 2017 Salı

Tüfenkci'nin annesi yaşamını yitirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tufenkci'nin günlerdir yoğun bakımda olan annesi Ayşe Tüfenkci tedavi gördüğü Malatya Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 21:52
Tüfenkci'nin annesi yaşamını yitirdi.
Acı haberi Devlet Hastanesi'nde alan bakan Tüfenkci gündüz saatlerinde durumu ağırlaşan annesinin yanına Malatya'ya gelmişti. Anne Tufenkci'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek

Devlet Hastanesi'nden ilk fotoğraflar. Malatya Valisi Mustafa Toprak,  Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,  İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ve çok sayıdaki partili ile aile yakını haberi alır almaz Devlet Hastanesi'ne koştu...


Şehir Mezarlığı morgunda oldukça üzgün görülen Bakan Tüfenkci'yi, annesinin cenazesini bırakırken yakın çevresindekiler yalnız bırakmadı.


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