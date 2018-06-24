Tüfenkci: “Türkiye’de tarihi bir seçim yapılıyor”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Milletvekilliği Seçimleri bugün yapılıyor. Malatya’da vatandaşların yanı sıra partilerin Malatya Milletvekili Adayları da oy kullandı. Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya 1. Sıra Milletvekili Adayı Bülent Tüfenci de oyunu kullandı. Tüfenkci oy verme işlemini saat 11.00’da Sadiye Ünsalan Ortaokulu’nda gerçekleştirdi.

Eşi Esra Tüfenkci, kızı Merve Tüfenkci ile oğlu Melih Tüfenkci ile birlikte oy kullanmaya gelen Bakan Bülent Tüfenkci oy kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“MALATYA’MIZA, TÜRKİYE’MİZE VE İNSANLIĞA HAYIRLI OLSUN”

“Türkiye’de tarihi bir seçim yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hukümet Sistemini kimin uygulayacağı noktasında bugün sandıklarda milletimiz karar verecek. Öncelikle seçimlerin Malatya’mıza, Türkiye’mize ve insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum.

Bu seçimlerde dünyanın gözü Türkiye’de. Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyorlar ve tercihlerini yapıyorlar. Bugün artık söz ve kararın milletin olduğu saatleri yaşıyoruz. İnşallah sandıklar açılıp, sonuçlar belli olana kadar seçim bu şekilde huzur içinde geçer.

Devletimiz sandık güvenliğini sağlama, huzuru temin noktasında güvenlik güçlerimizle beraber yoğun mesai içerisindeler. Yurt dışından gözlemciler var. Dolayısıyla daha sandıklar açılmadan seçimler üzerinde şaibe var diyerek yaygara koparanlara inat şaibesiz, doğru bir seçim yapılıyor. İnşallah sonuçta da Millet Recep Tayyip Erdoğan’ı iş başına getirerek hizmetlere kaldığımız yerden devam ederiz. Bugüne kadar 16 yıllık AK Parti iktidarında kazanımların perçinlenerek ve erdem, irade, cesaretle Türkiye’nin şahlanışına hep beraber tanıklık ederiz.”

busabahmalatya.com