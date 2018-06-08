Tüfenkci: "Türkiye her alanda 3,5 kat büyüdü"

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da düzenlenen ‘Yerel Medya Buluşmaları' programına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin sürekli büyüdüğüne dikkat çekti. Büyümeyi devam ettirdikleri takdirde 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmelerinde hiçbir engelin bulunmadığını söyleyen Tüfenkci, “AK Parti iktidarları boyunca Türkiye her alanda 3,5 kat büyüdü. Milli hasıla oranına baktığımızda 9 kat büyüdüğünü görüyoruz. İstihdamda da özellikle son 10 yılda, 6,8 milyonluk bir istihdam sağladık. Biz her yılda 1 milyondan fazla insanımıza iş, AŞ yeni istihdam bulmak zorundayız. Onun için ekonomik istikrar ve güven çok çok önemli” şeklinde konuştu.

2002 yılı sonunda 36,1 milyar dolar olan ihracatın 2017 yıl sonu itibariyle 4 kat fazla değere ulaşarak 143,8 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002'de 100 milyar doların altında olan dış ticaret hacmimiz 2017'de 391 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracatımız 69,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek geride bıraktığımız yılların aynı dönemine göre tarihi rekor kırdı. 2018 yılının ilk 5 ayında ithalatımız ise 104,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 173,9 milyar dolara ulaştı."

AK Parti iktidarlarının görevde olduğu süre boyunca birçok yol ve tünel yaptığını vurgulayan Tüfenkci, “24 Haziran'dan sonra esas itibarıyla Türkiye yeni bir yol ayrımına giriyor. İnşa hamlesine başlıyor. Özellikle hantallığı giderme adına Türkiye'yi daha iyi, yetkin yönetebilmek adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. Bakanlıkların sayısı azaldı ve birtakım işlevsiz kurumların birleştirilmesi, kapatılması yeniden yapılandırılması gündemde. Yeni yapı içerisinde hem basın yayın hem diğer müdürlüklerimiz için bu adımların atılacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Toplantıya Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Diyarbakır İl Müdür Fikret Dişlioğlu ile Malatya ve Elazığ'da görev yapan gazeteciler katıldı.

busabahmalatya.com