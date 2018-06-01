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Tüfenkci: "Kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir yandan demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz. Biz 81 milyonu bir ve beraber görüyoruz" dedi. 

Tüfenkci: "Kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir yandan demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz. Biz 81 milyonu bir ve beraber görüyoruz" dedi. 

01 Haziran 2018 Cuma 11:41
Tüfenkci: "Kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partisiyle kentin kaderinin adeta bir olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirilen mitingde Bakan Tüfenkci, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Malatya'nın hep yanlarında olduklarını ve 24 Haziran'da da bu desteğin süreceğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, Malatya'nın kendi ülkesine ihanet edenlere karşı her zaman yumruğunu sert tuttuğunu ifade ederek, şöyle devam etti: 
“Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkeyi büyütmeye çalıştık. Bir yandan demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz. Biz 81 milyonu bir ve beraber görüyoruz. Malatya'nın her bir karış toprağını karış karış gezerek kardeşliğimizi tesis ediyoruz. Hiçbir kardeşimizi ötekileştirmeden onlarla beraber yürüyeceğiz. Şimdi Malatya’yı büyütme vakti, erdemle iradeyle cesaretle Malatya Şah’a kalkacak. Ne zaman kalkacak 24 Haziran’dan sonra. Bugüne kadar Malatya’ya ikinci üniversitemizle, altıncı bölge teşviklerimizle, lisanslı depolarımızla sahip çıktık, hastanelerimizle turizm başkenti yaptık ve en önemlisi Malatya’yı bir ve beraber yaptık.” 

“Bir oyla zalime karşı duracaksınız” 
Malatya güçlü olursa, Türkiye’nin güçlü olacağını ifade eden Tüfenkci, “Türkiye güçlü olursa dünyadaki mazlumlar güçlü olur. Onun için değerli kardeşlerim biz oyumuzu sadece kendimiz için kullanmıyoruz. Biz oyumuzu sadece Malatya için kullanmıyoruz. Biz oyumuzu sadece Türkiye için kullanmıyoruz. Biz oyumuzu ezilenler için kullanıyoruz, biz oyumuzu mahkumlar için kullanıyoruz, biz oyumuzu Filistin için kullanıyoruz, biz oyumuzu Kudüs için kullanıyoruz. Biz oyumuzu Ümmet için kullanıyoruz onun için değerli kardeşlerim bir oyun çok kıymeti var. Biz bir oyumuzla cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu gösterdiğimiz gibi zalime karşı, mazlumdan yana da olduğumuzu gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMitingBülent Tüfenkci
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