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Tüfenkci'den 'kayısı lisanslı depo' müjdesi

Bakan Tüfenkci, 29 Mayıs’ta Malatya Ticaret Borsasında imzaların atılarak kayısı lisanslı deposunun kurulacağı müjdesini verdi. 

Tüfenkci'den 'kayısı lisanslı depo' müjdesi

Bakan Tüfenkci, 29 Mayıs’ta Malatya Ticaret Borsasında imzaların atılarak kayısı lisanslı deposunun kurulacağı müjdesini verdi. 

27 Mayıs 2018 Pazar 11:10
Tüfenkci'den 'kayısı lisanslı depo' müjdesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. 
Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesi noktasında engellemelere rağmen yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirtti. 
Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkeyi kalkındırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, yapmış oldukları yollar, hızlı trenler, şehir hastaneleri gibi projelerle farklı alanlarda da Türkiye'yi kalkındırdıklarını söyledi. 

Türkiye'deki ulaştırma konusunun AK Parti iktidarlarıyla başarı sağladığına değinen Tüfenkci, ulaştırmayı kara, demir ve deniz yollarında çok farklı noktalara getirdiklerini kaydetti. 
Tüfenkci, ülkede demiryolları bittiği denildiği anda AK Parti'nin demiryollarını ayağa kaldırdığını belirterek, şöyle devam etti: 
"İlk defa hızlı trenler AK Parti iktidarları döneminde geldi. Her geçen sene de bu yatırımlar artmaya devam etti. Başta Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hava yolu artık halkın yolu oldu dedik ve çok farklı noktalara geldik. Malatya üzerine geldiğimizde ise havaalanı terminalini yeniliyoruz. Şu anda proje ihalesi yapıldı, çiziliyor. Biter bitmez de Allah'ın izniyle ihalesini yapacağız ve hayata geçireceğiz." 

Söz verip de yapmadıkları hiç bir konunun olmadığının altını çizen Bakan Tüfenkci, Malatya-Elazığ arası raybüsün de kısa zamanda hizmete gireceği müjdesini verdi. 
Raybüs çalışmalarını çok önemsediği vurgulayan Tüfenkci, "Konu bakanlar kuruluna geldi ve imzaya açıldı. İnşallah raybüsü de biz Malatya ve Elazığlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca demiryolu camiasıyla birlikte takip ettiğimiz elektrikli depo konusunda da çok ciddi adımlar attık. İnşallah kısa zamanda da bunu Malatya'ya kazandıracağız. Bunu niye istiyoruz? Malatyalı bir kardeşimiz daha iş ve aş bulsun diye." şeklinde konuştu. 
Herkesin merak ettiği Vagon fabrikasında sona gelindiğini belirten Bakan Tüfenkci, “Biz oranın bir kısmını lojistik merkezi yapıyoruz, Kızılay ile anlaştık bir kısmını da Kızılay’ın prefabrik konut yapı fabrikası yapacağız. Böylece 1500 kişiye iş aş temin etmiş olacağız” diye konuştu. 

Bakan Tüfenkci, Malatya için çok önemli olan kayısı için bu ayın 29’unda Ticaret Borsasında imzaların atılacağını ve Malatya Lisanslı Deposunun kurulacağı müjdesini verdi. 
Bu deponun sıradan bir depo olmadığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Bu depo özellikle Toprak Mahsülleri Ofisinin kayısı alımı yapabilmesi için böyle bir depoya ihtiyaç vardı. Ayrıca üreticilerimiz bu depoya koydukları her ürün karşılığında almış olduğu ürün sertifikası hem ürün ihtisas borsasında işlem görecek hem de bankaya götürüp teminat olarak gösterdiğinde karşılığında kredi talep ettiğinde faizler yüzde 50 indirimli olacak. Deponun kirasını da devlet biz karşılıyoruz" dedi.
busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBülent Tüfenkci
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