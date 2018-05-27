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Tüfenkci: "Bizler yıkmak için değil yapmak için geldik"

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı seçilirse ‘Kanal İstanbul’ ve ‘Yerli Otomobil’ projelerini durduracağını söyleyen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sözlerini eleştirerek, 'Bizler yıkmak için değil yapmak için geldik' dedi. 

Tüfenkci: "Bizler yıkmak için değil yapmak için geldik"

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı seçilirse ‘Kanal İstanbul’ ve ‘Yerli Otomobil’ projelerini durduracağını söyleyen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sözlerini eleştirerek, 'Bizler yıkmak için değil yapmak için geldik' dedi. 

27 Mayıs 2018 Pazar 17:10
Tüfenkci: "Bizler yıkmak için değil yapmak için geldik"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim çalışmasını 27. Dönem Malatya Milletvekilleri adayları ile beraber Malatya’nın Hekimhan İlçesinden sürdürdü. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve partililere seslenen Bakan Tüfenkci, AK Parti’nin yeni bir Türkiye inşa etmek için yola çıktığını hatırlattı, Hekimhan’dan 24 Haziran için destek istedi.


Tüfenkci, “Millete hizmet yolunda çıktığımız bu yolda sizlere emanet olduk, sizlere hesap vermeye geldik, bizler yıkmak için değil yapmak için geldik. Sadece yollar, köprüler, binalar yapmak için değil gönülleri inşa etmek için geldik. Gönülden gönüle köprüler kurmak için geldik en önemlisi de tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet ülküsü içerisinde bulunan bu ülküyü benimseyen bütün kardeşlerimizi kucaklamak için geldik. Bayrağa, vatana, devlete, millete ihanet etmeyen kardeşlerimizle yol yürümeye geldik” dedi.
Bu seçimin yarınlar için önemine vurgu yapan Bakan Tüfenkci, “Ülkemize operasyon çekilirken gerek terörle dize getirmeye, gerekse ekonomik olarak Türkiye’yi dize getirmeye çalışanlara karşı sizlerin oyları ile bu oyunu bozacağız" ifadelerini kullandı. 

Bakan Tüfenkci, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, ‘Seçilirsem Kanal İstanbul ve Yerli Otomobil projelerini durduracağım’ açıklamalarına da tepki gösterdi. 
27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, “Muhalefetteki bu zihniyet o gün 27 Mayıs’a alkış tutan zihniyetin devamı” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bunlar bizim yaptıklarımızı tartışmakla, lafla geçiriyorlar. ‘Biz iş başına gelirsek yok Kanal İstanbul’u yıkacağız, yok bilmem neyi kaldıracağız, yok Külliyeyi bilmem ne yapacağız.’ 
Sen iktidara gelmeye gelemeyeceksin de ama senin zihniyetini ortaya çıkarma bakımından söylediğin sözleri bu millet çok iyi not ediyor. Bir yandan inşa etmek için gelenler, bir yandan da yıkmak için gelmeye çalışanlar var. Bunu aziz milletimiz, Hekimhanlılar, Malatyalılar çok çok iyi ayrıştırırlar, sandığa gittiğinde de bunun cevabını çok iyi verirler.” 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBülent Tüfenkci
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