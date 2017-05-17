Ankara’da 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Malatya Bilim ve Sanat Merkezinin Türkiye Finalinde yarışan 5 projesinden 2’si Türkiye birinciliği ve ikinciliğini aldı. Yapılan proje sergisinin ardından 12 Mayıs’ta yapılan ödül töreniyle dereceye giren projeler belli oldu.

DERECEYE GİRENLER

TÜBİTAK kimya dalında proje danışmanlığını Savaş Zafer Güler’in yaptığı “PSSC Panellerinde İndiyum Kalay Oksit ile Flor Kalay Oksit Kaplamaların Karşılaştırılması ve Farklı Organik Boylarla Verim Artırımı” projesi ile Muhammed Melih Doğan, Türkiye birincisi seçildi. Biyoloji alanında ise proje danışmanlığını Güler Karaaslan’nın yaptığı “Fosfat ve Petrol Türevi Maddeler İçeren ve İçermeyen Temizleme Ürünlerinin Sucul ve Karasal Ekosistemdeki Canlılar Üzerindeki Toksititesi ve Letalitesinin Karşılaştırılması” projesi ile Ali Umut Güler ve Zeynep Coşkun Türkiye ikincisi seçildi.

13 BİN 400 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

Malatya Bilim Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Güler Karaaslan toplam 13 bin 400 proje başvurusu yapıldığını belirterek, “Türkiye genelinde 13 bin 400 projeden Ankara finallerine 220 proje çağrıldı. Bunların arasından 12 alanda yarışan proje sahiplerine ilk üç projeye teşvik ödülleri dağıtıldı. Malatya Bilim Sanat Merkezi olarak Biyoloji, Kimya, Teknoloji Tasarım ve Matematik projeleriyle Ankara Final Sergisinde jüri karşısına çıktık. Kimya projemiz Türkiye 1.’si, Biyoloji projemiz Türkiye 2.’si olmayı başardı. Bu projeyle öğrencilerimiz fosfat ve petrol türevi kimyasal maddeleri içermeyen deterjanların mevcut deterjanlara göre canlılar üzerindeki zehirli ve öldürücü etkilerinin daha düşük olduğunu yaptıkları çalışmalarda gösterdiler. Kimya alanında 3. nesil güneş enerjisi panellerinden olan DSSC panellerinden organik boyalar kullanılarak daha düşük maliyetle elektrik enerjisi üretmek için hazırladığımız projemiz birincilik ödülüne layık görüldü” şeklinde konuştu.













ÖMER ALİ DELİBAŞ