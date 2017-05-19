19 Mayıs 2017 Cuma

“TÜBİTAK Bilim Fuarı” yoğun ilgi gördü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Esenbey Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen “TÜBİTAK Bilim Fuarı” yoğun ilgi gördü.

19 Mayıs 2017 Cuma 14:38
“TÜBİTAK Bilim Fuarı” yoğun ilgi gördü
  30 projenin yer aldığı fuarı gezen Akçadağ Kaymakamı Demirhan öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek projelerin işlevlerine ilişkin bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Demirhan başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini kutladı. Esenbey Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Yıldız ise, TÜBİTAK Bilim Fuarında danışman öğretmenler nezaretinde öğrenciler tarafından hazırlanan 30 projenin yer aldığını belirtti. Müdür Yıldız, amaçlarının öğrencilerde bilime karşı pozitif bir anlayış geliştirmek, öğrencilerin araştırmacı ve yorumlayıcı özeliklerini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.
Okulun bahçesinde düzenlenen fuarının açılışına Akçadağ ilçe Kaymakamı Serdar Demirhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.
İHA
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