TSO'dan Ramazan organizasyonu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Duaların ve ibadetin daha da anlam kazandığı Ramazan ayının, başta Müslüman dünyası olmak üzere tüm insanlara hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLER ARASINDA KÖPRÜ KURARAK PAYLAŞMA

Sadıkoğlu, “İnancımızın ve kültürümüzün en güzel örneklerinin sergilendiği şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu, gönüllerin coştuğu, ruhlarımızın arındığı bu anlamlı ay, hepimiz için nefis muhasebemizi yapmak, paylaşmak, birlik ve beraberlik duygularını çoğaltmak, insani erdemlerimizi güçlendirmek için büyük fırsatlar sunmaktadır. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın, kaynaşmamızın ve ihtiyaç sahibi ailelerin gözetildiği Ramazan ayını özüne layık bir şekilde yaşamak, gönüller arasında köprü kurarak paylaşmayı ve birlikte yaşamayı egemen kılmamız gerektiğine inanıyoruz. İşte bu nedenle bugün hem meclis üyelerimizin çok değerliyi yetim ailelerimizle kaynaşmasını hem de yardımlaşma örneğini ortaya konulması için yetim ailelerimizle birlikte iftar yapacağız. Bunun yanında TOBB’dan gelen yardım çeklerini ailelerimize dağıtarak ihtiyaçlarını karşılamada bir nebze de olsa yardımcı olacağız. Biz Malatya TSO olarak elimizden geldiğince yetim ailelerimizin yanında olacağız ve onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

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