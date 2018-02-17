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TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Zeytin Dalı Harekâtının başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedef imha edildi.

TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Zeytin Dalı Harekâtının başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedef imha edildi.

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 15:09
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az bin 595 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedefin imha edildiği bildirildi.

"En az bin 595 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"

"Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az bin 595 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denilen açıklamada, "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 170 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleri kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.

İHA

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Zeytin Dalı HarekatıHava KuvvetleriPKK/KCK/PYD-YPG Ve DEAŞ674 Hedef ImhaTürk Silahlı Kuvvetleri
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