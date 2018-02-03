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TSK 'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu bildirildi.

TSK 'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu bildirildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 14:50
TSK 'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedefin imha edildiği belirtilerek Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

"Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedilerek Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu ifade edildi.

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiğine dikkat çekildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriZeytin Dalı Harekatı897Terörist
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