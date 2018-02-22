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TSK AÇIKLADI!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin'e Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.

TSK AÇIKLADI!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin'e Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 11:16
TSK AÇIKLADI!

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 34. gününde öldürülen terörist sayısının bin 829'a yükseldiğini bildirdi.

İHA

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TskZeytin Dalı HarekatıEtkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı
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