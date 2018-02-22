TSK AÇIKLADI!

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 34. gününde öldürülen terörist sayısının bin 829'a yükseldiğini bildirdi.
İHA
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin'e Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 34. gününde öldürülen terörist sayısının bin 829'a yükseldiğini bildirdi.
İHA