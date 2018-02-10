TSK: 1141 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 36 hedefin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 141 olduğu belirtilen açıklamada, "Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.