MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Türk Standartları Enstitüsü yetkililerinden Kimyager Keziban Ulu, “Altyapıda uygun standartları sağlayabilmek, kaliteli ürünlerle uzun yıllar hizmet verebilmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak yapıyoruz. Bu kapsamda birçok malzemenin hizmet standartlarına uygunluğunu ve MASKİ’nin sorumluluk alanında olan altyapı çalışmalarında kullanılan DUKTİL boruların kalite standartlarına uygunluğunu kontrol ediyoruz. Bu noktada MASKİ ile ortak çalışma yürütüyoruz” dedi.

FAALİYET ALANIMIZI GENİŞLETİYORUZ

TSE’nin genel hizmetlerini anlatan Yurtiçi Gözlem Müdürü Fatih Taşkın ise “Türk Standartları Enstitüsü (TSE); yurtiçi 44 şehrin 46 birimi, yurtdışı 5 ülke temsilciliği ve 15 ülkede çözüm ortaklığı olan ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren, her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 1960 yılında kuruldu. İleri teknolojiyle kurulmuş laboratuvarlarımızda birçok malzemenin kalite kontrolü için analizler yapıyoruz. Her geçen gün faaliyet alanımızı genişletiyoruz” şeklinde konuştu.

BİZİM İÇİN FAYDALI OLDU

Malatya’nın altyapısını güçlendirme çalışmalarının yanı sıra eğitime de önem verdiklerini belirten Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir de, Türk Standartları Enstitüsü’den gelen ve MASKİ personeline sunum yapan yetkililere teşekkür etti. Dr. Özgür Özdemir, “Hızla gelişen ve modernleşen dünyada sağlam yatırımlarla sağlam gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. 50 yıllık altyapı güçlendirme çalışmalarımızda kullandığımız malzemelerin yüksek kalitede olması gerekiyor. Bu noktada ihalelerimiz kapsamında kullandığımız malzemelerin kalite kontrollerini TSE standartlarına uygun yaparak sağlam gelecek inşa ediyoruz. TSE’nin yaptığı faaliyetler hakkında bilgi almamız bizim için faydalı oldu” ifadelerine yer verdi.

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