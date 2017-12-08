Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’un önceki gün Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklaması tepkilere yol açtı. Türkiye’de birinci ağızdan gelen tepkilerin yanı sıra Malatya’da da tepkiler yavaş yavaş yükseliyor. Dün yaptıkları basın açıklamasıyla Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklayan Trump’a tepki gösteren MAZLUMDER Malatya Şubesi, bir basın açıklaması düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan’ının ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu basın açıklamasını Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaman yaptı.

Sözlerine Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma planının, uzun vadeli ve planlı bir organizasyonun son adımı olarak niteleyen Karaman, bunun ABD tarafından dün gerçekleştirildiğini söyledi.

BARIŞI TEHLİKEYE KOYACAK

Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblegahı olduğunu ifade eden Karaman, sözlerine şöyle devam etti:

“Doğu Kudüs'ü, 1967’de işgal eden İsrail, 1980 de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını birleştirerek başkent ilan etti. Birleşmiş Milletlerin İsrail'in bu kararını geçersiz sayması ile askıda kalan bu kararı BM’nin daimi karar alıcılarından ABD'nin bu kararı hiçe saymak, bugün atmış olduğu bu adım Ortadoğu coğrafyası ve Müslümanların bağrına yeni bir hançer saplama hamlesidir. Ancak unutulmamalı ki, Kudüs tüm dinler açısından kutsal bir kent olup, Müslümanların ilk kıblegahıdır. Tüm dünyanın tepkisine rağmen, alınan bu karar asla kabul edilmeyecek, dünya barışını ve güvenliğini tehlikeye sokacaktır.”

İSLAM ÜLKELERİ TAVIRLARINI NET İFADE ETMELİ

Karaman, MAZLUMDER olarak, mazlum ve masum Kudüs ve Filistinlilerin yanında olduklarını ve bu kararı tanımadıklarını dile getirerek, “Derhal bu karardan dönülmeli, yeni mazlumlar, mağdurlar ve savaş yetimleri bırakılmamalı. Dünyanın huzura ihtiyacı olduğu bu günlerde, bu karar geri çekilmelidir. Dünya kamuoyu, uluslararası STK'lar, insan hakları kuruluşları, Ortadoğu ülkeleri, İslam teşkilatları ve İslam ülkeleri tavırlarını net ve açıktan ifade etmelidirler” dedi.

HAMLELER YAPILMALI

Siyasi yapıdan beklentilerini de açıklayan Karaman, “Siyasi yapının şunu yapmasını bekliyoruz. Bu siyasi bir hamle ise Türkiye, Amerika ve onun müttefiki olan ülkelerin ortaya koymuş olduğu uygulamaları bertaraf etmek için; Kürecik’i kapatmalı, İncirlik Üssü’nü kapatmalı, ayrıca Ayasofya ibadete açılmalı. Bir şeyler yapılması gerekiyorsa bu siyasi hamleler yapılmalı. Vatandaşın tepkisini çeken, İslam ülkelerin dikkatini çekebilmek için bu hamleler yapılmalıdır. Şimdi şuna da dikkat çekmek gerekiyor: Özellikle İslam ülkeleri olarak bilinen ülkelerin liderlerinin hepsi satılık, hepsi satın alınmış. Lirdeler satın alınınca vatandaşların yapabileceği hiçbir şey yok. Ne yapabilir; alanlara inebilir. Halk belli bir yere gidebilir. Biz diyoruz ki siyasi kararlar alınmalı, onarlın tepkisini çekecek. Onarlın istemleri doğrultusunda gerçekleşen hamlelere karşı bizim de hamle yapmamız gerekiyor. Devletten de bunu bekliyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL