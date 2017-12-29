AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, Parti Yönetim Kuruluyla toplantı yaptı. Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da katıldı.

ÖNEMLİ GÖSTERGE

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Bir önceki yönetimde yer almış, Belediye Meclislerinde yer almış arkadaşlarımız, görevden ayrıldıktan sonra hiçbir zaman partiden kopmuyor. Milletvekillerimiz için de böyle. Hiçbir siyasi tarihimizde bunun örneğini ve benzerini görmeniz mümkün değil. Dolayısıyla görev almayan arkadaşlarımız görevdeymiş gibi aynı heyecan ve şevkle çalışması AK Parti’nin başarısının bugün nereden geldiğini anlayamayanlar için en önemli göstergelerden bir tanesi bu” sözlerine yer verdi.

OTURDUĞUMUZ HER KOLTUK…

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Biz makam ve mevki peşinde olmadığımız müddetçe, hizmetlerimizi Hakk için yaptığımız bilincinde olduğumuz müddetçe, Allah bugüne kadar 15 yıldır bizi nasıl iktidarda tuttuysa, bundan sonra da 15 yıllar boyunca da bizi iktidarda tutacaktır. Cumhuriyetimizin gayretini, samimiyetini hepimiz biliyoruz. Bu ruhla çalışacağız. Oturduğumuz her koltuk Genel Başkanımızı temsil eden koltuktur. O nedenle yaptığımız tüm çalışmaları Genel Başkanımızı temsil etme bilinci ile yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Çalık, “Milletimizle beraber yol yürüdüğümüz andan itibaren hiçbir şekliyle milletimiz elini bizim elimizden çekmedi. Ama hepimizin şunu bilmesi gerekir ki, yerel iktidarların da, genel iktidarların da omurgasını teşkilatları oluştururlar. Eğer teşkilatlarımız varsa, bugün tüm Türkiye’yi adım adım geziyoruz, ilçe ilçe, il il, karış karış, bazen kendimiz, bazen Sayın Başbakanımızla, bazen Sayın Cumhurbaşkanımızla ziyaretlerimizi yapıyoruz” dedi.

DURMAK UOK, KOŞMAYA DEVAM

Çalık şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız dünyanın lideri ve küresel bir lider, küresel bir aktör. Amerika’nın alması gereken ders şudur; Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılından beri ve öncesinde siyaset sahnesinde. İstanbul il başkanı ve 1994’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, sonrasında milletvekili, başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı boyunca Amerika’dan çok başkanlar gelip geçti, Bush’lar gelip geçti, Clinton’lar gelip geçti, Obama’lar geldi geçti ve Trump’lar da nasip olursa gelip geçecek. Ama Recep Tayyip Erdoğan milletimizin lideri olarak görevine devam edecek.

“Usanmayacağız, durmayacağız, yürümeyeceğiz, koşacağız. Hep birlikte hedefe 2019’u koyacağız, birlikte koşacağız. Sayın cumhurbaşkanımız ‘Durmak yok, yola devam’ dedi. Artık durmak yok, koşmaya devam. 2019 hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için teşkilatlarımızın koşmaya devam etmesi gerekir.”

HABER MERKEZİ