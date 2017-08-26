7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilki düzenlenecek Malatya Film Platformu başvuruları devam ederken, platform kapsamında yer alan TRT Yapım Desteği Ödülü de belli oldu. Festival Direktörü Suat Köçer, TRT’nin yapım desteği ile ilgili yaptığı açıklamada, başvuran ve platforma katılma hakkı kazanan projeler arasından jüri tarafından seçilen bir projenin TRT Ön Alım Desteği ile ödüllendirileceğini söyledi. Köçer, “Jüri tarafından seçilerek festivalin ödül töreninde açıklanacak proje, TRT temsilcisinin de yer aldığı jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda Ön Alım Desteği alacak. Desteğin miktarı TRT tarafından proje nitelik ve kapsamı ölçüsünde belirlenecek.” dedi.

Ön Alım Desteği’ne değinen Köçer, “Güvenceye alınmış bütçe ve kamusal destek, yapımcılar için büyük önem taşıyor. Dolayısıyla TRT tarafından 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya Film Platformu çatısı altında verilecek TRT Yapım Destek Ödülü’nün ciddi bir boşluğu dolduracağına ve proje sahipleri için yapım öncesi aşamada önemli bir destek niteliği taşıyacağına inanıyorum.” İfadelerine yer verdi.

“Malatya yapım destek ödülleri” hakkında

Bu yıl 7. Malatya Uluslararası Film Festivali çatısı altında, yapım öncesi projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkanı sağlayacak Malatya Film Platformu, uluslararası festival marketleri ile ilgili çalışmalarıyla da sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor. Uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek amacıyla ilk kez düzenlenen Malatya Yapım Geliştirme’de finale kalan 10 filmin yönetmen ve yapımcısı, alanında uzman isimlerle 4 gün boyunca projelerini geliştirme, sunum ve ortak yapım konularında çalışacak. Çalışma sonrasında jüri tarafından aralarından seçilecek iki projeye ise destek ödülü verilecek.

Ertem Eğilmez aile filmleri yapım destek ödülü

Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilen ve ana teması aile olan uzun metraj bir projeye Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü verilecek. ‘Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü’ne sahip olmak için başvuran projelerin ana temalarının da ‘aile’ olması bekleniyor. 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde açıklanacak olan Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü almaya hak kazanan proje, 100 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

TRT yapım destek ödülü

7. Malatya Uluslararası Film Festivali Malatya Yapım Geliştirme kapsamında tema sınırlaması olmaksızın başvuran ve platforma katılma hakkı kazanan projeler arasından jüri tarafından seçilen bir projeye de TRT Yapım Desteği Ön Alım Ödülü verilecek. Ödülü almaya hak kazanan projenin kendine özgü şartları temel alınarak düzenlenecek sözleşme doğrultusunda TRT tarafından ön alımı gerçekleştirilecek.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda deneyimli sinemacının katılarak tecrübelerini paylaşacağı Malatya Film Platformu, çeşitli söyleşi, workshop ve etkinliklerle de dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sinemacıların buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Başvurular 1 Eylül’de sona eriyor

Malatya Yapım Geliştirme’ye katılmak isteyen yapımcılar resmi başvurularını, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin “malatyafilmfest.org.tr” adresinde yer alan Malatya Film Platformu sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak, en geç 1 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapabilecekler.

İHA