14 Kasım 2017 Salı

TRT GAP, Doğanşehir’i tanıttı

TRT GAP, Doğanşehir ilçesini tanıttı. Gerçekleştirilen programda Doğanşehir’in tarihi ve kültürü anlatıldı.

14 Kasım 2017 Salı 12:46
TRT GAP, Doğanşehir’i tanıttı

  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Yöremizden programı, dün Doğanşehir’deydi. Doğanşehir Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yayınlanan programa konuk olarak, Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Vahap Küçük, MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve Gazeteci-Yazar Abdulvahap Kaygusuz ile bazı ilçe kurum müdürleri katıldı.

İLÇEYE YAPILAN YATIRIMLARA DEĞİNİLDİ
  TRT spikerlerinden Mustafa Yalın tarafından sunulan programda, TRT GAP Diyarbakır Radyo Müdürü Fatih Yılmaz, teknik ekipte; Semih Suat Sarı ile Ercan Yaşar yer aldı. İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, ilçe hakkında genel bilgiler paylaştı. Daha sonra Belediye Başkanı Vahap Küçük, söz alarak ilçede yapılan çalışmaları değerlendirerek yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ise programda MASKİ tarafından ilçede yapılan yatırımlara değindi. Mahalli sanatçıların da Doğanşehir ilçesine ait türkülerini de seslendirdiği programda, Gazeteci Yazar A.Vahap Kaygusuz ise Doğanşehir’in tarihi ve kültürünü anlattı.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahTRT GAPDoğanşehirTanıtım

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