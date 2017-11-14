Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Yöremizden programı, dün Doğanşehir’deydi. Doğanşehir Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yayınlanan programa konuk olarak, Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Vahap Küçük, MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve Gazeteci-Yazar Abdulvahap Kaygusuz ile bazı ilçe kurum müdürleri katıldı.

İLÇEYE YAPILAN YATIRIMLARA DEĞİNİLDİ

TRT spikerlerinden Mustafa Yalın tarafından sunulan programda, TRT GAP Diyarbakır Radyo Müdürü Fatih Yılmaz, teknik ekipte; Semih Suat Sarı ile Ercan Yaşar yer aldı. İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, ilçe hakkında genel bilgiler paylaştı. Daha sonra Belediye Başkanı Vahap Küçük, söz alarak ilçede yapılan çalışmaları değerlendirerek yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ise programda MASKİ tarafından ilçede yapılan yatırımlara değindi. Mahalli sanatçıların da Doğanşehir ilçesine ait türkülerini de seslendirdiği programda, Gazeteci Yazar A.Vahap Kaygusuz ise Doğanşehir’in tarihi ve kültürünü anlattı.

SELAHATTİN BAYRAK