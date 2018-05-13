TRAYBÜS GELİYOR!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yakın zamanda Malatya-Elazığ arasında traybüs deneme seferlerine başlanılacağını belirterek, “Haftaya pazartesi günü bu konu Bakanlar Kurulunda imzaya açılacak. Bu sayede 2 ilin ticari ölçeği artacak” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Bakan Tüfenkci'nin ziyaretine Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Öner Özer, bazı daire başkanları ve şirket genel müdürleri de eşlik etti.

DESTEKLER ALDIK

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Malatya’nın sorunlarıyla yakından ilgilendiğini söyleyerek, "Büyükşehir Belediyemizin projelerini hayata geçirme noktasında Bakanımızdan büyük destekler aldık. Bundan sonra da bu desteği göreceğimizden eminim. Bu nazik ziyaretinden dolayı sayın bakanıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bayrağı Yeşilyurt’ta başarılı çalışmalar yapan Hacı Uğur Polat’ın devraldığını kaydeden Bakan Tüfenkci, "Yoklamalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle milletimizin gönlüne giren Hacı Uğur Polat kardeşimiz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılı olacağından ben eminim" dedi.

2 İLİN TİCARİ ÖLÇEĞİ ARTACAK

Malatya'nın kamu ve özel yatırımlar anlamında cazibe merkezi durumunda olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Malatya belediyecilik anlamında başarılı kentlerimizden bir tanesi. Tertip ve düzeniyle, yaptığı projelerle farkı hissettiren bir belediyemiz. Malatya barış, huzur ve kardeşliğin kentidir. Şehircilik anlamında cazibe merkezi haline gelmesi için bizlerde katkı sunmaya devam edeceğiz. Yakında Malatya-Elazığ arasında traybüs deneme seferlerine başlanılacak. Haftaya pazartesi günü Bakanlar Kurulunda imzaya açılacak. Bu sayede 2 ilin ticari ölçeği artacak. Malatya’ya yaklaşık 120 milyonluk yatırımla elektrikli lokomotiflerin tamiratlarının yapıldığı bir bölge merkezi kuruyoruz. Vagon onarım fabrikamızı Kızılay’a vermiştik. İhalesi iptal oldu. Yakın zamanda Kızılay’a tekrar tahsisi yapılacak. Orası da lojistik merkez haline gelecek. Ben Hacı Başkanıma tekrar başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye halı hediye etti.