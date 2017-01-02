02 Ocak 2017 Pazartesi

Trambüste kitap dağıttılar

Malatya’da bir grup öğrenci, kitap okumaya teşvik etmek ve azalan kitap okuma oranına dikkat çekmek için trambüste yolculuk yapan vatandaşlara kitap dağıttı.

02 Ocak 2017 Pazartesi 11:42
Trambüste kitap dağıttılar

Malatya Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri, insanları kitap okumaya teşvik etmek ve azalan kitap okuma oranına dikkat çekmek için MAŞTİ-İnönü Üniversitesi seferi yapan trambüste yolculara kitap dağıttı.

SON DERECE ANLAMLI

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte vatandaşlarla öğrenciler hep beraber kitap okuyarak, kitap okumanın yer ve zamanı olmaz mesajı verdi. Trambüste yolculuk yapan vatandaşlar, etkinliğin son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, ilk kez böyle bir etkinlikle karşılaştıklarını söylediler.

Malatya Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi olarak daha önce de buna benzer etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Okul Müdürü Mikail Çirkin, kitap okumanın yeri ve zamanının olmayacağını belirterek, toplumda kitap okuma oranının artmasını temenni etti.

Türkiye’de kitap okuma oranının azaldığına dikkat çeken öğrenciler de, herkesi kitap okumaya davet etti.

İHA
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