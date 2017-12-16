Uzun zamandan yana Şehir Mezarlığı’ndan Yaka Mahallesi’nin bitimine kadar devam eden yolun yapılıp yapılmaması tartışma konusu olmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptığı yol bakım ve onarım çalışmasıyla bu kısımdaki yol hem genişletilmiş hem de asfaltlanmıştı. Ancak Şehir Mezarlığı girişinden Yakama Mahallesi girişine, Hatunsuyu Mahallesi’nden yine Yaka Mahallesi girişine kadar olun kısımların asfaltlanmasına rağmen arada kalan yaklaşık 150 metre olan kısmın asfaltlanmaması tepkilere neden oldu. BUSABAH’a konuşarak tepkileri dile getiren sürücü kursları ve mahalleliler arada kalan asfaltlanmayan kısmın hangi belediye bağlı olduğunu merak ettiklerini dile getirdiler.

BU KISIM BİR TÜRLÜ ASFALTLANAMADI

Ortadaki kalan kısmın asfaltlanmamasına tepki gösteren Mehmet Öztürk isimli vatandaş, “Malatya Büyükşehir Belediyesi uzun zamandan önce Şehir Mezarlığı’ndan Yaka Mahallesi’ne kadar olan yolu hem genişletti hem de bakım ve onarımını yaptı. Ayrıca TRT’den yine mahallemizin girişine kadar olan kısım asfaltlandı. Ancak ortada 150 metrelik bir kısım kaldı ve bu kısım bir türlü asfaltlanamadı. Bu durum hem komik hem de insanları bir şeye saymamaktır. Böyle işi ilk defa burada gördük. Artık ortadaki bu kısmın hangi belediyeye bağlı olduğunu bilmiyoruz ama umarım ki, kalan bu kısmın belediyesi Malatya’dadır. Yazık günah. Böyle bir iş olamaz” diye konuştu.

“ACABA ASFALT MI YETMEDİ?”

Araçlarının zarar gördüğünü dile getiren Mahmut Korkmaz, “Biz sürücü kursları da bu durumdan rahatsızız. Acaba asfalt mı yetmedi anlayamadık. Karşı taraf yapıldı, bu taraf yapıldı ama orta kısım bırakıldı. Orta kısmın her yeri çukur. Araçlarımızı kullanan zaten eğitim alan öğrenciler. Hem onlar zorlanıyor hem de araçlarımız yeni araçlarımız zarar görüyor. Buranın bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz” sözlerini kaydetti.

MUTLU SARIGÜL