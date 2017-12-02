02 Aralık 2017 Cumartesi

Trafik sorunlarını çözmek için eğitim…

Malatya Büyükşehir Belediyesi eğitim seminerlerine devam ediyor. Belediye bu anlamda teknik personele Yeni Nesil Sinyalizasyon Sistemleri ve temel Trafik Mühendisliği konularında eğitim semineri verdi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:20
Trafik sorunlarını çözmek için eğitim…

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde trafik sıkışıklığının yaşandığı kavşaklardaki sorunların çözümü çerçevesinde 17 kavşakta Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması başlatıldı.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün kontrolünde uygulanan Akıllı (Dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, görevli teknik personellere yönelik Yeni Nesil Sinyalizasyon Sistemleri ve Temel Trafik Mühendisliği konularında hizmet içi eğitimler verildi.

4 GÜN EĞİTİM

4 gün süren eğitimlerde Ulaşım Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünde görevli teknik personellere, Sinyal Planı Hazırlama, Kavşak Geometrik Tasarım İlkeleri, Kavşak Geometrik Düzenlemeleri (uygulamalı), Koridor Optimizasyonu (Yeşil Dalga) Hesabı ve Uygulamaları, Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı (Metis) Kullanımı ve Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri Uygulama Eğitimi konusunda bilgiler verildiği kaydedildi.

Teorik ve pratik olarak verilen eğitimler sonunda başarılı olan teknik personellere, Eğitime Katılım Sertifikası verildi.

HABER MERKEZİ

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