Trafik Polis ekipleri, park yasağı bulunan cadde ve sokaklara park edilen sivil araçların kaldırılması ve denetlenmesi uygulamalarına devam ediyor. Şehir merkezinde hatalı park edilen araçların fotoğrafını çeken trafik polisleri ceza yazıyor.

SÜRÜCÜLER MEMNUN

Yapılan denetimlerle, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol kenarına gelişigüzel park edilmesi sonucu trafik akışının yavaşlamasına neden olan sürücülere ceza kesilerek araçlar çekici yardımıyla park edilen yerden kaldırılıyor. Ara sokaklarda park edilen araçları fotoğraflayan ekipler, sürücülere yanlış parktan dolayı ceza tatbik ediyor. Ekipler, sürücülerin itirazı durumunda çekilen fotoğrafın kanıt olarak kullanmak için böyle bir uygulama yapıyor. Trafikte araç kullanan diğer sürücüler ise trafiğin aksamaması için yapılan bu uygulamalardan memnun olduklarını ifade ettiler.





TAHİR ÖZÇELİK