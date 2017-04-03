03 Nisan 2017 Pazartesi

Trafik polisleri hataya geçit vermiyor

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik düzenini sağlamak amacıyla şehir içi denetimlerini sıklaştırdı.

03 Nisan 2017 Pazartesi 10:36
Trafik polisleri hataya geçit vermiyor

  Trafik Polis ekipleri, park yasağı bulunan cadde ve sokaklara park edilen sivil araçların kaldırılması ve denetlenmesi uygulamalarına devam ediyor. Şehir merkezinde hatalı park edilen araçların fotoğrafını çeken trafik polisleri ceza yazıyor. 

SÜRÜCÜLER MEMNUN
  Yapılan denetimlerle, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol kenarına gelişigüzel park edilmesi sonucu trafik akışının yavaşlamasına neden olan sürücülere ceza kesilerek araçlar çekici yardımıyla park edilen yerden kaldırılıyor. Ara sokaklarda park edilen araçları fotoğraflayan ekipler, sürücülere yanlış parktan dolayı ceza tatbik ediyor. Ekipler, sürücülerin itirazı durumunda çekilen fotoğrafın kanıt olarak kullanmak için böyle bir uygulama yapıyor. Trafikte araç kullanan diğer sürücüler ise trafiğin aksamaması için yapılan bu uygulamalardan memnun olduklarını ifade ettiler.

TAHİR ÖZÇELİK
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