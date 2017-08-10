1 aydan bu yana İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bahçesinde kalan Kaplan ailesinin dramı yürekleri parçaladı. Maddi durumları iyi olmadığı için hastane bahçesinde kalmak zorunda kalan Kaplan ailesinin bu dramından habersiz olan üniversite ve hastane yönetiminin bu tavrı, akıllara “Malatya’nın misafirperverliği bu mu?” sorusunu getirdi. Hasta yakınlarının kalması için yaptırılan konuk evinin dar gelirli ailelere pahalı gelmesi ise bir başka sosyal yarayı da açığa çıkardı.

Kanser hastası eşini tedavi ettirmek için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getiren Zekiye Kaplan’ın dramı yürükleri dağladı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınan eşini yalnız bırakmak istemeyen Zekiye Kaplan ve kızları, maddi durumları elvermeyince bir aydan bu yana hastanenin bahçesinde kalıyor. Bir halı, birkaç yatak ve ev gereçleriyle hastane bahçesindeki otopark duvarı ile yanındaki ağacın altını odaya çeviren yardıma muhtaç aile, bu içler acısı durumunu gazetemizle paylaştı.

MADDİ YARDIMA İHTİYACI VAR

Maddi durumlarının iyi olmadığını belirten ve yetkililerden maddi destek beklediğini ifade eden Kaplan, “Ben Elazığ’dan geldim. Eşim dişini çektirmişti. Dişinin altında kitle çıktı ve kanser dendi. Eşim ameliyat olalı 20 gün oldu, nereden baksanız biz 1 aydan bu yana buradayız. Burada 3 kızım var bir de ben kalıyorum. Ancak kızlarımı bugün eve göndereceğim. Eşimin yanında sadece ben kalacağım. Maddi durumumuz iyi değil ki, gidip üniversitenin konukevinde kalalım. Bana yardım verirlerse yardımı kabul ederim. Özellikle maddi yardım yaparlarsa daha iyi olur. Ne eşimin işi var ne de çocuklarımın. Çocuklarım ara işlerinde çalışıyorlar. Geceleri burada kalmaktan korkmuyorum. Hepsi kardeşimiz, kim kimden korkar?” şeklinde konuştu.

BU İDDİA DOĞRUYSA VAHİM BİR DURUM

1 aydan bu yana Kaplan ailesinin dramını görmezden gelen üniversite ve hastane yönetimine tepki gösteren vatandaşlar da, bu durumun Malatya’nın misafirperverliğine yakışmadığını ifade ettiler. Vatandaşlar, “Üniversite Konukevi’nin günlük ücreti 30 Lira. Malatya dışından gelen vatandaşlar ve Suriyeliler bu ücreti ödeyemediğini ve dışarıda kaldıklarını duyduk. Eğer bu iddia doğruysa bu çok vahim bir durum. Zekine Kaplan’ın hadisesinden haberdar olduk. Bu durum gerçekten Malatya’mıza, Dünyaca ünlü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne yakışmadı. İnşallah bu gibi vakalar bir daha olmaz ve üniversite ile hastane yönetimi bir önlem alır. Dışarıdan Malatya’ya tedavi için gelen ve maddi durumu iyi olmayan hasta yakınlarına biraz daha ayrıcalık yapılır, onlara daha çok yer temini edilir” diye konuştular.









































MUTLU SARIGÜL