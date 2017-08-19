Malatya’da kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde (GETAT) Doğu Anadolu’da bir ilk olma özeliği taşıyor. Merkezde görevlendirilen personel ise 2 profesör ve 2 doçent hastalara hizmet veriyor. Konu ile ilgili BUSABAH’a açıklamada bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Malatya GETAT’ın Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hizmet vermesi ile Türkiye’de sülük ve hacamat tedavisi ile hastaların tedavileri uzaman doktorlar gözetiminde yapılacağını söyledi.

HEM TEDAVİ HEM DE BİLİMSEL YAYIN

Türkiye’de yüzyılardır kullanılan sülük ve hacamat tedavisi ile ilgili bugüne kadar akademik çalışmanın olmadığına dikkat çeken Başhekim Parlakpınar, “Malatya’da açtığımız merkez ile hem tedavi edeceğiz hem de geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaların Türkiye’de akademik olarak araştırılması ve yayımlanmasında öncülük edeceğiz. Türkiye’de yayımlanan dergiler ve yayınların tamamının yurt dışında yapılan araştırmaların kaynak olarak gösteriliyor. Merkezimizin açılması ile birlikte yapacağımız araştırmalar Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı tıpı Türk doktorlarca araştırılıp yayımlanmasını sağlamış olacağız” dedi.

MALATYA’DA SÜLÜK VE HACAMAT TEDAVİSİ

Malatya’da önceki gün açılış yapılan GETAT’ın açılması ile birlikte hasta tedavilerine başladıklarını müjdeleyen Başhekim Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, “Merkezimizin açılması ile birlikte burada hastalarımıza sülük ve hacamat tedavisi uygulayacağız. Hasta merkezimize geldiğinde sağlık taramasından geçtikten sonra uygulama yapıyoruz. Görevli personelimiz bende dahil olmak üzere eğitimlerimizi aldık. Yüz yılardır kullanılan bu sağlık uygulamasını şehrimize kazandırılmasından dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Merkezimizde modern ve hijyenik ortamda 2 hemşire 2 prof olmak üzere 3 doçentimiz hastalarımıza hizmet verecek. Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerimize geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtacağız ve eğitimler vereceğiz. Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik projeler üreteceğiz” diye konuştu.

HACAMATIN FAYDALARI:

“Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır.

Kanda birikmiş ağır metal ve toksinlerin atılmasını sağlar.

Ödemleri çözer.

Kan üretimi ile görevli organları uyarır.

Beyin fonksiyonlarını canlandırır.

Ağrıları giderir.

İleride oluşabilecek muhtemel hastalıkların önlenmesinde etkilidir.

Bel, boyun fıtığı, eklem ağrıları, karaciğer, kalp hastalıkları, psikolojik hastalıkların ve bunun gibi tüm kronik hastalıkların tedavisinde faydalıdır.

Göze canlılık verir, gözün görme kabiliyetini artırır. Başından hacamat olan bir insan bunu hemen fark eder.

Unutkanlık ve dikkat eksikliği olanlar; okuduğunu zor anlayanlar ve baş ağrısı şikayeti olanlar için kafadan hacamat çok faydalıdır. Ezber kuvvetini artırır, hızlı karar alma yeteneğini geliştirir.

Hacamat, çocukların gelişiminde, gençlerde ise daha dengeli bir ergenlik geçirmelerine yardımcıdır.

Hacamat metabolizmayı düzenleyerek bağışıklığı güçlendirdiğinden düzenli yaptıranlar, çok sık grip ve soğuk algınlığına yakalanmaz, daha sağlıklı ve daha dinç görünüme sahip olurlar.”

SÜLÜK TEDAVİSİNİN FAYDALARI

“Bazı göz hastalıkları (behçet hastalığı, üveitler, glokom, makulopatiler, sarı nokta hastalığı, diyabetik retinopatiler,hipertansif retinopatiler, retinitis pigmentosa , optik sinire ait problemler ve optik atrofiler gibi gözün damar,sinir,makula ve retina hastalıkları.)

Varis ve venöz damar sorunları.

Romatoid artrit ve diğer romatizmal hastalıklar.

Artroz ve eklem kireçlenmeleri.

Migren ve gerilim baş ağrıları.

Baş dönmesi, kulak çınlamaları ve meniere sendromu.

Her türlü kas ağrıları, fibromyaljiler, huzursuz bacak sendromu.

Boyun fıtığı, bel fıtığı,tendinit- tenosivonit- bursit iltihap ve ağrıları.

Dejeneratif sinir sistemi hastalıkları ve felçler (MS,ALS,Parkinson.

Egzama, ürtiker,kronik deri hastalıkları,sedef hastalığı ve akneler.

Kronik hepatit ve karaciğer hastalıkları.

Depresyon ve fobiler.

Tüm bağışıklık sistemi hastalıkları ve kronik yorgunluk sendromu… Tüm bunlara iyi gelir.”















TAHİR ÖZÇELİK