Malatya Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı 2018 Yılı Genel Kurulu dün düzenlendi. Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’da 2 aday yarıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan Genel Kurula MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, Battalgazi Esnaf Odası Başkanı Adil Çulha, Malatya Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, Mobilyacılar Oda Başkanı Şeyho İlbey, Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Bakkalcılar Oda Başkanı Turan Cici, oda üyesi esnaflar katıldı. Divan Başkanlığına MESOB Başkanı Şevket Keskin, Kâtip üyeliklere Cihangir Erşan, Abdurrahim Akkaya, Dursun Karaca, Nuran Sağgül getirildiği Genel Kurulda gündem maddeleri okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyet raporları okunarak ibra edildi. Daha sonra adaylar söz alarak yapacakları hizmetler hakkında bilgiler verdiler.

Eleştirileri cevaplayan ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler veren mevcut Başkan ve Başkan Adayı Ramazan Toptaş 4 yıllık çalışma süresi içinde yaptıkları çalışmaları özetledi. Toptaş, sektörel olarak meslekleri ve odalarını ilgilendiren Birlik kanalıyla aldıkları her duyuru, değişen kanun, tüzük, yönetmelik ve bunlara dayalı her genelge incelendiğini, bilgi edinildiğini ve üyelerine aktarıldığını söyledi.

CAMİAMIZA YAKIŞAN BİR ORTAM OLUŞTURDUK

Temenni ve şikayetleri değerlendirerek, çalışmalar yaptıklarını dile getiren Toptaş, “Bunlara ilişkin görüşlerimiz de ilgililere sunulmuştur. Aynı şekilde, bütün üyelerimizin odamıza intikal eden dilek, temenni ve şikâyetleri değerlendirilerek çalışmalar sağlamaktayız. Üyelerimizin bütün kayıtları e-esnaf projesi kapsamında bilgisayar ortamında bakanlık merkez kayıtlarına geçirilmiştir. Bütün bu genel çalışmalar yanında, oda olarak, tüm camiamız ve üyelerimiz için; yaptığımız hizmetler; Odamızın tadilatı yapılıp camiamıza yakışan bir ortam oluşturduk. Bayan kuaförlerimize renklendirme ve birebir uygulamalı topuz eğitimi verdik. Erkek berberlerimizle istişare ve bilgilendirme toplantısı yaptık ve bu toplantıları her yıl geleneksel hale getirdik. Tüm üyelerimiz için Kişisel Gelişim Eğitimi düzenledik. Bayan kuaförlerimiz, erkek berberlerimiz ve güzellik salonlarımız içi kalıcı makyaj ve Saç Simülasyonu Eğitimi düzenledik” diye konuştu.

KİMSESİZ EVLATLARIMIZIN SAÇ KESİMLERİNİ ÜSTLENDİK

İstişare toplantıları düzenlediklerini belirten Toptaş, “Fotoğrafçı üyelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için her yıl geleneksel hale getirdiğimiz istişare toplantıları düzenledik. Güzellik merkezleri üyelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için istişare toplantısı düzenledik. Meslekte 40 yılını dolduran ustalarımızı unutmayıp, toplantılarımızda onlara plaketler verip onuru ettik. Sevgi evlerindeki kimsesiz evlatlarımızın saç kesimlerini üstlendik. Erkek berberlerimizle mahalle toplantıları düzenleyip, sorunlarını dinledik. Milli takım kuaförünü seçiyor yarışmasında, salon topuzunda Türkiye 1. Türban Yarışması’nda derece, erkek berberlerinde derece olmak 3 kategoride Malatya’mızı temsil ettik” şeklinde konuştu.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEMİZ DEVAM ETMEKTE

Kayıt dışı çalışanlarla mücadele ettiklerini kaydeden Toptaş, “Üyelerimiz için ünlü yüz makyör eğitimi verdik. Erkek berberlerimize kesim eğitimi verdik. Belirli aralıklarla odamızın bütün sorunlarını Federasyon Başkanımız Sayın Bayram Karakaş' a ilettik. Kayıt dışı ile ilgili çalışmalarımız göreve geldiğimiz günden bugüne karda devam etmektedir. Bu konuda Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkanlarıyla sürekli istişare halinde olduk. Cama yazılan fiyatlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık. Çıraktı Eğitim merkezimizle hijyen eğitimi verdik. Devletimizin KOGEB aracılığıyla Esnaflarımıza vermiş olduğumuz faizsiz krediye başvuru yapan tüm üyelerimize her konuda tam destek olduk. Görevce geldiğimizden bugüne kadar zaman mekan ayırmadan esnafımızla istişare halinde olduk ve olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan oylama sonucunda mevcut Başkan Ramazan Toptaş, 390 oy alarak tekrar başkanlığa getirilirken diğer Aday Nedim Ekici ise, 141 oy aldı.

















MUTLU SARIGÜL