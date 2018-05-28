Topsöğüt Üst Geçit Yolu Tamamlanıyor

Kaba inşaatı TCDD tarafından yapılan üst geçidin, altyapı, yan yolları, perde duvar, stabilize ve asfaltı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Aydınlatma direkleri ile korkulukların montajını da tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Topsöğüt üst geçidinde son olarak peyzaj düzenleme çalışması yapacak.

Yeni Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Hastanesi'nin yanı sıra Yeni Kapalı Spor Salonunun da aynı bölgeye yapılmasından sonra oluşan trafik yoğunluğunu aza indirecek olan üstgeçit, Kuzey Kuşak Yolu projesinin de önemli bir parçası durumunda bulunuyor.

Değişim - dönüşüm çalışması yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ise yakın zamanda değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlayacak. Üst geçitten Ergenekon Köprüsü'ne kadar olan bölüm standartlara uygun hale getirilecek.

Büyükşehir Belediyesi TCDD iş birliğiyle bugüne kadar 2 üst geçidin yapıldığı Malatya kent merkezinde, Yeşiltepe bölgesi Babuktu mevkiinde ise üçüncü üstgeçit yapım çalışmaları devam ediyor.

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