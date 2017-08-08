Karşıyaka Mezarlığı’ndaki çalışmalar ve mezarlığın sorunları vatandaşlara isyan ettirdi. İddiaya göre, 38 dönümden oluşan mezarlığın 8 dönümünü alan DSİ, söz konusu alanda çalışma başlattı. DSİ’nin başlattığı bu çalışmalardan dolayı alanın darmadağın edildiğini iddia eden mahalleliler, “Mezarlıkta cenaze namazı kıldığımız yerler, çeşmelerimiz vardı; oraları yerlerinden söktüler. Su yok, cenazeyi yıkayacak yer yok, cenaze namazı kılınacak yer yok” diyerek, cenaze işlemlerini Malatya Şehir Mezarlığı’nda yaptıklarını öne sürdüler.

LOJMAN ÇALIŞMALARI

Topsöğüt Mahallesi’ne bağlı Karşıyaka Mezarlığı’ndaki çalışmalar mahallelileri isyan ettiriyor. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 38 dönümlük mezarlık arazisinin 8 dönümü alarak lojman çalışmalarına başladığını ileri süren mahalleliler, burada kalan çamların ve diğer ağaçların söküldüğünü savunarak tepki gösterdiler. BUSABAH gazetesine konuşan vatandaşlar, yetkililerden yardım istediler.

Mezarlığın daha önce 38 dönümden oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, 8 dönümlük kısmı Devlet Su İşleri’nin aldığını ve burada çalışma başlatıldığını ileri sürdüler.

“SU YOK, MEYDİ YIKAYACAK YER YOK”

Mezarlıktaki ve mahallelerindeki problemleri sıralayan vatandaşlar, iddialarına şöyle devam ettiler:

“8 dönüm kısmını Devlet Su İşleri aldı. Burayı alan Devlet Su İşleri bu kısımda kalan çamları, ağaçları söktü ve orayı darmadağın etti. Her taraf adeta çöplük haline geldi. Burayla ilgilenen yok. Mezarlıkta cenaze namazı kıldığımız yerler, çeşmelerimiz vardı ve oraları da yerlerinden söktüler. Şu anda mağdur durumdayız. Devlet Su İşleri buraya lojman yapıyor. Biz bu çalışmalardan rahatsızız. Devlet Su İşlerinin buraya neden lojman yaptığına dair bizlere hiçbir açıklama gelmedi. Bu konuyla ilgili muhtarla konuşmak istedik ve muhtar hiç ilgilenmedi. Su yok, meydi yıkayacak yer yok, namaz kılınacak yer yok. Ayrıca mahallemizin suyu devamlı kesik ve su geldiği zamanda kireçli ve bozuk. Çocuklarımız devamlı hasta oluyorlar. Suyumuz önceden Kapılık denen yerden geliyordu, şimdi artezyen suyu içiyoruz. Bu yüzden bütün mahalle bundan rahatsız. İnsanlar mağdur oldular. Yetkililerin şikâyetlerimizi dikkatte almalarını istiyoruz.”

Öte yandan, mahalleliler, cenazelerini Şehir Mezarlığında yıkadıklarını ve namazı da orada kıldıklarını savundular.

MUTLU SARIGÜL