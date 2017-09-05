150 yıldan beri Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne akan Topraktepe Mahallesi’nin kanalizasyon sorunu için şu ana kadar bir çözüm bulunamadığı belirtildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, bu yılki yatırım projesinde olmamasına rağmen konuyu MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’e ilettiklerini söyleyerek, “Sağ olsun bizleri kırmadılar ve yılların kanayan yarası olan sorunu çözdük. Atık sular hem Doğu mahallemizi tehdit ediyor hem de Akçadağ sulama kanalından aktığı için Akçadağ ve mahallelerini tehdit ediyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve MASKİ Genel Müdürümüz Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ediyorum” dedi.

AKÇADAĞ SULAMA KANALI’NA KARIŞIYORDU

Doğu Mahallesi Muhtarı Taylan Duran ise sorunu yıllardır takip ettiğini belirterek, “Yıllardan beridir süren bir sorundu, bu sorun sürekli gündeme geliyordu ancak bir türlü aşılamıyordu. Bugüne kısmet oldu. Doğu Mahallesi üzerinden geçen bu kanalizasyon Akçadağ Sulama Kanalı’na karışıyordu. Aynı zamanda yazın mevsimlik işçiler, bu kanaldaki suyu kullanıyorlardı. Sorunun çözülmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

SORUN ARTIK ÇÖZÜLDÜ

Topraktepe Mahalle Muhtarı İbrahim Ağar ise kanalizasyon sorununun yaklaşık 150 yıldır var olduğunu vurgulayarak, “Daha önceki belediyelere de müracaatımız oldu, yaklaşık 100 metrelik bir boruyla sorun çözülecekken bir türlü çözmediler. Sorun artık çözüldü, emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

İHA