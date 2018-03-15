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TOPRAĞA VERİLDİ

Düşen özel uçakta hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet, Konya'da toprağa verildi. Türk bayrağı sarılan tabutunun üstüne askeri pilot uçuş elbisesi bırakılan Melike Kuvvet'in naaşı başında silah arkadaşları saygı nöbetinde bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Düşen özel uçakta hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet, Konya'da toprağa verildi. Türk bayrağı sarılan tabutunun üstüne askeri pilot uçuş elbisesi bırakılan Melike Kuvvet'in naaşı başında silah arkadaşları saygı nöbetinde bulundu.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 16:02
TOPRAĞA VERİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurularak Türk Hava Kuvvetlerinden atılmasıyla özel sektörde çalışmaya başlayan ve İran’da düşen Challenger 604 tipi düşen özel uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Özel iş jeti Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanmış ve geçtiğimiz Pazar günü İran'ın güneyine düşmüştü. Uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının yanı sıra Pilotlar Melike Kuvvet, Beril Gebeş ve uçağın hostesi Eda Uslu hayatını kaybetmişti.

Pilot Melike Kuvvet'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvet’in cenazesi gece yarısı uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Kadın pilot için defnedileceği Üçler Mezarlığı yanındaki Hacıveyis Camiine cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları ve uçuş okulu öğrencileri de katıldı.

Anne Emine, ablası İlknur Kuvvet ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Kadın pilotun tabutuna Binbaşı rütbeli pilot uçuş tulumu bırakılırken daha önce birlikte görev yaptığı arkadaşları saygı nöbeti tuttu. Merve Kuvvet, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

BİNBAŞI RÜTBESİYLE ORDUYA DÖNECEKTİ

Melike Kuvvet'in pilot yüzbaşı olarak görev yaparken FETÖ kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiği ve açtığı davaları kazanarak Mayıs ayında Binbaşı rütbesi ile tekrar göreve dönmeyi beklediği öğrenildi. Kadın pilotun ihraç edilmesi sonrası özel jet pilotluğu yaparak, İstanbul'da özel bir üniversitede Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğretim görevlisi olarak ders veriyordu. 

İHA

Son Güncelleme: 15.03.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
Melike KuvvetBusabahmalatya
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