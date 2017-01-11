11 Ocak 2017 Çarşamba

Toplum Destekli Polislikten jest

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü unutmadı. Gazeteciler Günü’nde BUSABAH’ı ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polis Memuru, “Umarım bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışırız ve kötü günler yaşamayız” dedi.

11 Ocak 2017 Çarşamba 12:22
Toplum Destekli Polislikten jest

  Okullarda öğrencilere yönelik düzenlenen eğitici etkinlikleriyle yakinen tanıdığımız ve bu takdir edici eğitimleriyle takdir edilen Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde de gazetecileri yalnız bırakmadı. 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle dün gazetemizi ziyaret eden Malatya Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerinden bir polisi memuru, Malatya Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü Malatya’da bulunan yerel gazeteleri ziyaret ederek kutlamak istediklerini söyledi.

BİZİ AĞIRLADIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
  BUSABAH’ı ziyaret eden Polis Memuru, “Hem günün anlam ve önemini belirten tebriklerimizi ilettik hem de Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüzün gönderdiği hediyeleri takdim ettik. Amacımız bilinçli topluma hizmet eden gerek Emniyet Genel Müdürlüğümüzün gerekse de siz değerli gazetecilerimizin birlik ve bütünlük içerisinde daima zor şartlar altında görev yaptığınızı vurgulamatır. Çok güzel bir çalışma oldu. Ben Malatya İl Emniyet Müdürümüzün adına hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışırız ve kötü günler yaşamayız. Olumsuz haberler yapmamış oluruz. Ben bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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