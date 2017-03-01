Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Doğanyol ilçesinin merkez içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı tamamen yenilendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Doğanyol ilçesinin altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

KESİNTİSİZ BİR HİZMET SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

Sağlam altyapı çalışmaları yaptıklarını kaydeden Dr. Özdemir, şunları kaydetti:

“Kuruluşumuzdan itibaren emin adımlar atarak, yapmış olduğumuz yatırımlarımızla şehrimizin altyapısını, uzun yıllar hemşehrilerimize hizmet verecek şekilde modernize ediyoruz. Doğanyol ilçemizde de ön gördüğümüz altyapı modelini hayata geçirdik. Yapmış olduğumuz bu modern altyapı ile ilçemizin gelecekte karşılaşacağı sorunların önüne geçerek hemşehrilerimize kesintisiz bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Doğanyol’un eski hatlarının tamamını iptal ederek yerine 50 yıl hizmet verecek sağlam altyapı hattı çalışması yaptık. Yapılan bu çalışmalar ile Doğanyol ilçemize toplam maliyeti 4.5 milyon TL tutarında olan 50,4 kilometre içme suyu hattı, 11,8 kilometre kanalizasyon hattı, 2 adet içme suyu deposu yanı sıra 500 adet abone bağlantısı, 392 adet parsel bacası, 363 adet muayene bacası ve 4 adet debimetre vana odası çalışmalarını tamamladık. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Doğanyol’umuza hayırlı olsun.”

HABER MERKEZİ