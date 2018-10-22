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Topladıkları eski eşyalarla müze kurdular

Arguvan’a bağlı İsa Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar topladıkları eski eşyalarla müze kurdular.

Topladıkları eski eşyalarla müze kurdular

Arguvan’a bağlı İsa Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar topladıkları eski eşyalarla müze kurdular.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:42
Topladıkları eski eşyalarla müze kurdular

Kurulan müzenin birçok yönden farklılık barındırdığını ifade eden Mahalle Muhtarı Vahap Aslan, geçmişten kalan eşyaları kurulan müze sayesinde geleceğe taşıyacaklarını aktardı.

Aslan, "Mahallemizde yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla eski eşya merakıyla topladığı malzemelerden mahallemizde müze kurdular. Atalarından kalan ve yıllar önce kullanılan kağnı, kara saban, tırmık, at arabaları, saban ve harman makineleri gibi tarım aletleri gibi tarımsal aletlerle eski dönemlerine ait kişisel eşyaları, ilk akla gelenlerden biri de eski radyolardır. Bir dönem halkın en önemli haber kaynağı olmuştu ayrıca elektriğin olmadığı dönemlerde aydınlatma için gaz lambaları, lüksler, fenerler kullanılmış. Bunların hepsinden örnekler burada bulunuyor. Bunun yanı sıra çok eskiden hanımlarımızın mutfaklarda kullandıkları araç gereçler var. Bakır kaplar, kazanlar ve birçok eski mutfak aletini müzemize kazandırdık. Atalarımız zor şartlarda tarım ve hayvancılık yapmış, bunları gelecek nesillere anlatmak ve görmelerini sağladık” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArguvanEski EşyalarlMüze
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