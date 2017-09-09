Malatya'nın Darende ilçesinde samanlıkta yaşanan yangında tonlarca saman küle döndü.
09 Eylül 2017 Cumartesi 12:23
Darende ilçesine bağlı Akçatoprak Mahallesinde Halis Kurnaz'a ait ev ile besi damı arasında stoklanmış saman balyalarında yangın çıktı. Bir anda etrafı saran alevleri karayolundan geçen sürücüler fark ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalle halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın uzun süren müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangında tonlarca saman zarar görürken, yaklaşık 70 ton samanda kurtarılarak, iş makineleri ile güvenli bir bölgeye taşındı. Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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