11 Kasım 2017 Cumartesi

TOKİ’ye 2 bin 600 metrelik içme suyu kazandırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun su kullanımı olduğu zamanlarda yaşanan su sıkıntısını 2 bin 600 metrelik içme suyu hat çalışmasını yaparak, Yamaç TOKİ Mahallesi’nde çözüme kavuşturdu.

10 Kasım 2017 Cuma 11:28
TOKİ’ye 2 bin 600 metrelik içme suyu kazandırıldı

  Türkiye’nin temiz içme suyunu vatandaşların musluklarına ulaştıran MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir,  “Battalgazi İlçesi Beydağı Yamaç Mahallesi ve Memursen TOKİ Bölgesi’nde 2 bin 600 metrelik şebeke hattı çalışması gerçekleştirdik” dedi.

4 ADET TERFİ DEPOSU İPTAL EDİLDİ
  Özdemir, “Yatırımlarımızın öncesinde söz konusu bölgelere terfi merkezlerinden su veriliyordu. Ancak elektrik kesintisi olduğu zamanlarda terfi merkezleri çalışmıyor ve üst kotlara su çıkmıyordu. Bu durumu çözmek için var olan 4 adet terfi deposunu iptal ederek enerji tasarrufu sağladık. Yaptığımız 2 bin 600 metrelik şebeke hattı yatırımları sonucunda terfi merkezi olmadan suyu kaliteli ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırıyoruz. Malatya’nın en büyük kurumlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla kurulduğumuz günden beri Malatya’da içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı yatırımlarına devam ediyoruz. Şehrin merkez, ilçe ve mahallelerinin altyapısını güçlendirerek, daha sağlam ve modern bir Malatya inşa etmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu ve çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi

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