TOKİ'nin borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 20 indirim kampanyası hakkında bilgi veren TOKİ Başkanı Ergün Turan, kampanyaya 15 binin üzerinde başvuru olduğunu belirterek, "Daha önce idaremizden konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız yaklaşık 820 milyon lira kampanyaya para yatırdı ve borçlarını sıfırladı” dedi.

Yüzde 20 indirim kampanyasına başvuruların 21 Ağustos 2017 tarihinde başladığını söyleyen Turan, “Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" diye konuştu.



İHA