Binlerce öğrencinin eğitimini aldığı TOEFL dil eğitimi, İnönü Üniversitesi’nde de veriliyor. 25 Mart’ta başlayan eğitim, Haziran sonuna kadar devam edecek. Dil eğitimi Malatya Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilecek.

TOEFL NEDİR?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language, Türkçe: Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı), standart Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınav. Pek çok Amerikan ve İngilizce eğitim veren üniversite başvuruculardan bu sınavı ister. Dünyanın çoğu ülkesinde yılda birkaç kere verilen bu sınavı ABD'de Educational Testing Services şirketi düzenler.

BİLGİSAYARLI TEST

Bilgisayarlı test, dört bölümden oluşur. Bu bölümler okuduğunu anlama, gramer bilgisi, dinlediğini anlama ve yazma yeteneklerini değerlendirir. Dinleme ve gramer bilgisi bölümlerindeki soruların güçlüğü, verilen cevapların doğruluğuna bağlı olarak bilgisayar tarafından sınav boyunca ayarlanır. İnternet üzerinde test uygulamasının başlaması ile bilgisayarlı test uygulaması sona ermiştir.

YAZILI TEST

Yazılı test, internet üzerinden testin verilemediği sınav merkezlerinde ya da internet üzerinden testi tercih etmeyenlere seçenek sağlamak amacıyla verilir. Bu test de bilgisayarlı testin sınadığı alanları sınar, ama bilgisayarlı testten daha çok sayıda soru içerir ve yazılı kısmın puanı test kısmından ayrı değerlendirilir.

İNTERNET ÜZERİNDEN TEST

İnternet üzerinden test, 2006 yılından beri uygulanmakta. Bu sınav biçiminde dil bilgisi bölümü kaldırılmış; ama yeni olarak bir konuşma yeteneği bölümü eklenmiştir. Dört bölümden oluşur: Okuma, dinleme, konuşma ve yazma.

DİL ÖĞRENMEK, VİZYON SAĞLAR

Bu anlamda bilgiler veren öğrencilerden Tarık Duman, “TOEFL dil eğitimi çok önemli bir konu. Üniversitenin bu eğitimi yapması çok güzel. Normal kurslar çok pahalı oluyor. İnşallah bu eğitimler güzel olur. Dil eğitimi zaten çok önemli başlı başına. Bence herkes ve özellikle her genç dil eğitimi almalı. Çocuklar küçüklükten itibaren yabancı dile alıştırılmalı. İnsanların birçok dil bilmesi, birçok kültür bilmesi demektir. Kültürleri anlamak insanlara vizyon katar. Vizyon kazanmak için dile öğrenmeye davet ediyorum insanları” diye konuştu.







SELAHATTİN BAYRAK