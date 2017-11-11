11 Kasım 2017 Cumartesi

TODUP’tan “maske” farkındalığı

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğu (TODUP) tarafından ‘Gülen Gözler Projesi’ adı altında lösemili çocuklara dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Topluluk üyeleri, farkındalık oluşturmak üzere maske de taktılar.

09 Kasım 2017 Perşembe 11:45
TODUP’tan “maske” farkındalığı

  Lösemi Haftası nedeniyle lösemili çocuklar için gerçekleştirilen maskeli etkinliğin ardından İnönü Üniversitesi MEDİKO Sosyal Tesislerin önünde sergi açıldı. Serginin açılışında konuşan TODUP Başkan Yardımcısı ve Gülen Gözler Proje Sorumlusu Tuğba Turan, etkinlikleri hakkında bilgi vererek, “Lösemi Haftası olması sebebiyle bunun farkındalığını insanlara göstermektir. Lösemiyi bulaşıcı bir hastalıkmış gibi insanlar biliyor. Bulaşıcı bir hastalık değildir; Tedavisi vardır. Üç yıl kemoterapi görüp düzelebilirler. Bizim şu anki amacımız onları motive etmek ve o duyguyu onlara verebilmektir. Etkinliğimizin ilk basamağını gerçekleştirdik. Maskeli gruplar halinde girdik ve küçük bir açıklama yaptık. Şimdi de sergimizin açılışını yaptık. Herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ONLARDAN ÇEKİNMEYİN
  Turan, topluluk olarak aynı zamanda lösemili melekler için trombosit kanda topladıklarını belirterek, "Burada insanlara farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bir ortama maskesiyle lösemili biri girdiğinde onlardan çekinmemeleri, korkmamaları gerektiğini onların da bizler gibi normal olduklarını ve bizler gibi yaşantı sürdürebileceklerini göstermeyi amaçlıyoruz. Herkesi topluluğumuza bekliyoruz" diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabahİnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğu

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