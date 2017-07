Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı çıktı. 6-28 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak başvurularla sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamındaki projelere, 122 milyar 177 milyon 559 bin 21 TL hibe desteği verilecek.

TKDK, ‘Çağrı İlanı’ kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecek. Bakanlıklarca tarım sektöründe uygulanan projeler meyvesini vermeye başladı. Üreticiler verilen desteklerden memnun…

HARCAMALAR FONDAN KARŞILANACAK

TKDK tarafından başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırımcılara destek sağlanacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 122 milyar 177 milyon 559 bin 21 TL bütçenin dağıtılacağı öğrenildi. Öte yandan işletmelere uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’ndan karşılanacak.

TKDK, “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri döneminde 122 milyar 177 milyon 559 bin 21 TL hibe verecek. Söz konusu tedbirde; süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde başvurusu yapılacak

PROJE KAPSAMINDA DESTEK ALINABİLECEK HARCAMALAR

1.Yapım işleri Bu kapsamda yeni bir tesis (yarı açık ahır, kümes, süt işleme, kanatlı et kesimhanesi) inşa edilebilir veya eski tesisler modernize edilebilir.

2. Makine-Ekipman alımı (Başvuru yapılacak tedbirde belirlenen ilgili her türlü alet ve ekipman talep edilebilir.)

3. Hizmet alımı, (Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri.)

4. Görünürlük Harcamaları, (Türkiye Cumhuriyeti ve AB eş finansmanına vurgu yapan pano ve tabela masrafları.)

PROJE KAPSAMINDA DESTEK ALINAMAYACAK HARCAMALAR

1. Canlı hayvan alımı

2. İkinci el makine-ekipman alımı

3. Arsa kiralama, mevcut binaların satın alınması

4. Para cezaları, işletim maliyetleri, amortisman masrafları

ÖNCELİK TANINAN GRUPLAR

IPARD programı özel amaçlarına ulaşmak amacıyla bazı faydalanıcılar için öncelikler tanınıyor. Her bir tedbir için birbirinden farklılaşmak ile beraber genel olarak, 40 yaş altındaki genç çiftçilere, kadın girişimcilere, dağlık alanda yapılacak yatırımlara çeşitli açılardan avantaj sağlanıyor.

IPARD programı mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere hibe desteği sağlayacak, bu bakımından her bir sektör için başvuru yapacak tarımsal işletmeye ait kapasite aralıkları belirlendi.

SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

Bu anlamda, süt üreten tarımsal işletmelere yatırım için başvuru yapacak tarımsal işletme en az 10 en fazla 120 süt ineği kapasitesine veya en az 50 en fazla 500 koyun/keçi kapasitesine sahip olmalıdır. Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, 30-250 baş sığır veya 100-500 baş koyun/keçi kapasitesine sahip olmalıdır. Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, 5 bin-50 bin broyler/ dönem kapasitesine, hindi için bin-8 bin hindi/dönem kapasitesine sahip olmalıdır.Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbirinde başvuru yapacak tesis günlük en az 10 en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır (Hali hazırda bu alanda henüz faaliyet göstermeyen, ancak yeni bir tesis kurarak IPARD programına başvuru yapacak tarımsal işletmelere alt tedbirlerde belirtilen kapasite kriterlerine yatırımın sonunda karşılayacaklardır).

KIRMIZI ET İŞLEME İÇİN:

Kesimhane ise; günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır ve 2 bin koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine, ya da sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine, ya da sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4 bin hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı; et işleme tesisi ise; günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton günlük kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Parçalama tesisi ise; günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmalıdır. Kültür balıkçılığının geliştirilmesinde işletmeler 10-200 ton/yıl kurulu üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

KANATLI ET İŞLEME İÇİN:

Kesimhane ise; saatte en az 1 bin tavuk, en fazla 5 bin tavuk kesim kapasitesine, ya da saatte en az 100 hindi, en fazla 1 bin hindi kesim kapasitesine sahip olmalı, et işleme tesisi ise; günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton günlük kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Parçalama tesisi ise; Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmalıdır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN:

Yenilenebilir enerji santralleri için maksimum 1 MW’a kadar projeler destek kapsamındadır. Tesisin öz tüketimi için yapılacak yatırımlarda ise maksimum tesisin kurulu gücü kadar olan yatırımlar destek kapsamındadır. (Hali hazırda yukarda yukarıda sayılan alanlarda henüz faaliyet göstermeyen, ancak yeni bir tesis kurarak IPARD programına başvuru yapacak tarımsal işletmelere alt tedbirlerde belirtilen kapasite kriterlerine yatırımın sonunda karşılayacaklardır.)

YATIRIMIN UYGULANACAĞI İLLER

Başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller de şöyle:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.















TAHİR ÖZÇELİK