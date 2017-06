Bakanlıklarca tarım sektöründe uygulanan projeler meyvesini vermeye başladı. Üreticiler verilen desteklerden memnun…

TKDK tarafından başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırımcılara destek sağlanacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 122 milyar 177 milyon 559 bin 21 TL bütçenin dağıtılacağı öğrenildi. Öte yandan işletmelerin uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’ndan karşılanacak.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

‘Çağrı İlanı’ kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edileceği öğrenildi. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ise şu şekilde:

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması.

39 İLDE BAŞLATILDI

39 ilde başlatılan ve çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvurular ise şu şekilde:

“Malatya, Diyarbakır, Burdur, Elazığ, Uşak, Erzincan, Amasya, Erzurum, Afyonkarahisar, Ağrı, Giresun, Kahramanmaraş, Karaman, Aksaray, Hatay, Kastamonu Ankara, Kars Ardahan, Manisa Aydın, Balıkesir Bursa, Muş, Çanakkale, Samsun, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat olarak belirlendi. İkinci başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanması hedefleniyor.”

TAHİR ÖZÇELİK