Kurumun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kurumumuz 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştır. Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirlerinden başvurular kabul edilecektir.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için; 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren online sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurular 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 21.00’e kadar, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbiri için; 1 Mart 2018 Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren online sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ise 2 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 21.00’e kadar yapılabilecektir. Online sistem üzerinden yapılan başvurulara ait dosyaların Malatya İl Koordinatörlüğü Cevherizade Mahallesi Milli Egemenlik (Emeksiz) Cad. No: 57 Battalgazi adresine son teslim tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Proje dosyalarının son teslim tarihleri ise Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 18.00, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbiri için 5 Nisan 2018 Perşembe günü saat 18.00’dir. Başvurular hakkında detaylı bilgilere ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberine (Versiyon 3.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilmektedir.”

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