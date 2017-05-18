Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından (TKDK) İPARD 2’nin 1’inci çağrısında sözleşme imzalanacak faydalanıcılar için dün Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısına TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ve İPARD 2’de sözleşme imzalamaya hak kazanan faydalanıcılar katıldı.

Bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, bugün burada bulunmalarının sebebinin sözleşme taslaklarının faydalanıcılara teslim edilmesi ve yanlış yapılan veya eksik gördükleri, itiraz edecekleri bir konu varsa o itirazı değerlendirmek olduğunu söyledi.

69 SÖZLEŞMEYE HAK KAZANDIK

İPARD 2 çağrısına iddialı girdiklerini dile getiren Tunç, “Bizim Tarım ve Kırsal Kalkınmayla ilgili geçmişimizden itibaren kısaca bahsetmek istersek; 2011 yılından itibaren aldığımız projelerle İPARD 1 2016’nın sonu itibariyle bitirmiş olduk. Ve bu süreç içersinde İPARD 1’de 278 projeye, yaklaşık 103 milyonluk bir hibe verdik. İPARD 1’i bu şekilde sonuçlandırdık. Biz İPARD 2’nin birinci çağrısına iddialı girmiştik. Malatya’yı bu anlamda birinci yapmak istiyorduk. Şimdi Malatya’yı her alanda birinci yapmak şart oldu. Yeni Malatyaspor’un 1. Lig’e çıkmasıyla bizim de artık her konuda birinci olmamız lazım. Bu anlamda çalışmalarımız daha farklı alanlarda geliştirdi. Ve 400 taneye yakın proje aldık. Bu projelerden şu anda 69 tanesiyle sözleşme yapmaya hak kazandık. Yedeklerle birlikte bu sayı artacaktır” şeklinde konuştu.

ÇEŞİTLİ SIKINTILAR YAŞIYORUZ

“Bu dönemde vereceğimiz hibe miktarı yaklaşık 50 milyon olacak” diyen Tunç şunları kaydetti:

“Biz daha çok besi ve süt inekçiliğine hayvancılık anlamında ağırlık verdik ve bu dönemde yaklaşık 30 tane besiyle sözleşme imzalayacağız. Bizim bir de daha çok önemsediğimiz, Malatya’da kayısı olmazsa olmazımız. Bu anlamda kayısı işletmelerine ve soğuk hava depolarına öncelik verdik. Bu alandaki çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Bizim 2’nci çağrıda çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak. Biz TKDK olarak tarımsal anlamdaki gelişmeleri ve eksikliklerimizi de yakından takip ediyoruz. Bize başvuran faydalanıcılarımızı da bu anlamda yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için en doğru, en net bilgileri bizden ve kurumumuzdan alabilirsiniz. Bu süreçte de sözleşme imzaladıktan sonra da sizden istirhamım bir tek muhatap alacağınız yer bizim kurumumuz olsun, bizim uzman arkadaşlarımız olsun. Çünkü daha önceki tecrübelerimizden çok iyi biliyoruz ki, çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. İş bittikten sonra bizim müdahale edemeyeceğimiz noktaya geldikten sonra bu sıkıntıları öğrenmiş oluyoruz. Bu bilgilendirme toplantısının en büyük amaçlarından birisi de bu. Bütün sorunları önceden bilip ona göre müdahale edebilmemiz.”

Program, uzmanların sunumuyla devam etti.



















MUTLU SARIGÜL