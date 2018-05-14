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TKB'den Battalgazi Belediyesi'ne ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından Battalgazi Belediyesi’ne iki ödül verildi. 

TKB'den Battalgazi Belediyesi'ne ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından Battalgazi Belediyesi’ne iki ödül verildi. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:08
TKB'den Battalgazi Belediyesi'ne ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Müze Özendirme Yarışması ödülleri, sahiplerini buldu. Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle doymayan Battalgazi Belediyesi’ne iki ödül birden verilirken, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği’ne yeniden seçildi. 11-12 Mayıs tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında Müze Özendirme Yarışması ödülleri, sahiplerine verildi. Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan Müze Özendirme Yarışması’na, bu yıl 36 belediye farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması, 2 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda; Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüllendirildi. Belediyeler ödüllerini 11-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödül töreninde Yaşam Kültür Müzeleri kategorisinde Eskimalatya Yaşam Müzesi ve Zanaatlar Müzesi ile Battalgazi Belediyesi’ne iki ayrı ödül verildi. Battalgazi Belediyesi’nin ödülünü, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yurt dışında olması dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın ve Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Yasemin Sultan Kurt birlikte aldı.

 
Öte yandan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği seçiminde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte yeniden encümen üyeliğine seçildi. 

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İHA

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