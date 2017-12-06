27 Ekim 2017 tarihinde “Lysistrata” oyunu ile başlayan tiyatro oyunlarına son olarak 18 Kasım 2017 tarihinde “Bit Yeniği” oyunu sahnelenmiş, Malatyalı tiyatro severlerin beğenisine sunulmuştu.

Yaklaşık 20 gün ara verilen Devlet Tiyatrosu oyunlarına 8 Aralık 2017 tarihinde “Tehlikeli Saplantı”, 15 Aralık 2017’de ise “Baş Belası oyunu ile devam edilecek.

TEHLİKELİ SAPLANTI

Norman James Crısp’in yazdığı, Dürrin Tunç’un dilimize çevirdiği ve Pervin Ünalpın yönettiği oyunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alıyor.

Oyunda, Sally ve Mark’ın mutlu ve uyumlu giden evlilikleri, John’un bir akşam evlerine gelmesi ile sarsılır. Esrarengiz bir kaza, kazanın ardından ortaya çıkan gizli ilişkiler ve John’un evi terk etmesi ile ardından güvensiz ve asla eskisi gibi olmayacak bir evlilik kalır.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncularından Fatih Yurdakul, İrem Ölmez Yurdakul ve Mümtaz Aydoğan Mengi’nin rol aldığı oyunda, Özge Akarsu dekor ve kostüm sorumlusu, İzzettin Biçer ışık tasarımı, Gürkan Çakıcı müzik, Gonca Eryiğit yönetmen yardımcısı, Sevim Özdağ ve Mebruke Eraslan asistan, Nihat Doğru sahne amiri, Ali Haydar Kaplan kondüvit, Burhan Öztaş ışık kumanda, Rüya Gülçin Yıldız aksesuar sorumlusu, Yusuf Emre Ünlü suflör, Nalan Ünlü kadın terzi, Mustafa Acar sahne makinisti, Şahin Delidolu erkek terzi, Savaş Coşgun ve Zeytun Sevim peruka olarak görev yapıyor.

8 Aralık Cuma günü saat 20.00’de ilk kez Sabancı Kültür Merkezi Salonu’nda sahnelenecek oyun, Cumartesi günü saat 14:00 ve 20:00’de de Malatyalıların beğenisine sunulacak.

BAŞ BELASI

Sam Bobrick’in yazıp Ekin Tunçay Turan’ın dilimize çevirdiği ve Nejat Armutçu’nun yönettiği oyunda Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alıyor.

Oyun, sinir bozucu olmaktan muzdarip Ethan Steckler, terapist Dr.Anita Wells’den randevu alır. Kendi tabiriyle, sinir bozucu olmayı sanat haline getirmiş Ethan diğer hastalara hiç benzememektedir. Seans Ethan’ın sanatını kusursuzca uygulamasıyla biter. Sırada Dr. Wells’in kocası terapist Dr.Gates vardır. Zra Ethan, karı koca terapistler için mücadele alanı haline gelmiştir. Kazanan kim olacaktır? Şekline sürüp gidiyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularından Funda Mete, Ergin Özdemir ve Koray Alper’in rol aldığı oyun 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 20.00’de, 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00 ve 20:00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

HABER MERKEZİ