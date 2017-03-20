20 Mart 2017 Pazartesi

Tiyatro ve konsere yoğun ilgi

Battalgazi Belediyesi ile Sokak Çocukları ve Aileleri Koruma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kaybolan Umutlar Adlı Tiyatro Oyunu ve Mehteran Konseri’ ilgi gördü.

16 Mart 2017 Perşembe 11:05
Tiyatro ve konsere yoğun ilgi

  Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sokak Çocukları ve Aileleri Koruma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kaybolan Umutlar Adlı Tiyatro Oyunu ve Mehteran Konseri’ Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapıldı. Programa, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Nevzat Aslan, Abdulvahap Şerefhanlı, Sokak Çocukları ve Aileleri Koruma Derneği Başkanı Tahir Toptaş, bası sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı konseri ile başlayan etkinlik, ‘Kaybolan Umutlar’ adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Tiyatro oyununa aileler çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya