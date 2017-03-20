Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sokak Çocukları ve Aileleri Koruma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kaybolan Umutlar Adlı Tiyatro Oyunu ve Mehteran Konseri’ Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapıldı. Programa, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Nevzat Aslan, Abdulvahap Şerefhanlı, Sokak Çocukları ve Aileleri Koruma Derneği Başkanı Tahir Toptaş, bası sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı konseri ile başlayan etkinlik, ‘Kaybolan Umutlar’ adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Tiyatro oyununa aileler çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi.

HABER MERKEZİ