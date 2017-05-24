Günümüzde sülük tedavisi, sonuçları açısından benzersiz bir tedavi yöntemi olarak tanımlanmakta ve bu tedavi şekli her geçen gün artmakta. Malatya’da sülük tedavisi yaptıran hastaların sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğunu ifade eden Aktar Eyüp Yıldırım, BUSABAH gazetesine konuşarak bu tedavi yönteminin bilinmeyenleri anlattı.

Sülüğün vücuttaki pis kanı emici ve kanı cıvıklaştırıcı özelliğinin bulunduğunu dile getiren Aktar Eyüp Yıldırım, sülüğün bu şekilde vücuttaki hastalıklı bölgeyi tedavi ettiğini ifade etti.

6’NCI SEANSTA TAM SONUÇ ALINIYOR

Sülüğün hangi hastalıklarda kullanıldığını dile getiren Yıldırım, “Sülüğün ağzında bir salgı var. Vücuttaki pis kanı emdiği zaman o kanı salgılıyor. Sülük onu salgıladı zaman vücutta bulunan o hastalıklı veya hasarlı bölge iyileştiriliyor ya da onarılıyor. Sülük, zaten kılcal damarları tutuyor ki, biz buna çok dikkat ediyoruz, varis, bel fıtığı, hemoroit tedavisinde, göz hastalıkları tedavisinde, boyun fıtığı, diş eti iltihabında, guatr gibi hastalıklarda daha hızlı sonuç alınıyor. Ancak sülük tedavisi seanslı olarak uygulanıyor. Senasın hemen etkisini görmeme gibi bir durum var. 4-5 veya 6’ncı seansta tamamen sonuç alınıyor. Ve aynı hastalığın tekrar oluşması engelleniyor. Yani hasta bir 10 yıla kadar hasta aynı hastalığa yakalanmıyor. Genellikle hafıza problemi olanlar, hafızlık eğitimi alanlar, hacamatla birlikte sülük tedavisi kullanıyorlar. Boyunda kireçlenme, düzleşme, bel fıtığının patlama sürecine girmiş hastalarda sülük tedavisi çok etkili oluyor. Sülüğün tedavisini yapamadığı bir hastalık yok. Sülük gerçekten bir tıp uzmanı, bir ecza deposu” şeklinde konuştu.

SÜLÜĞÜ MALATYA’YA İLK BİZ GETİRDİK

Malatya’da sülük tedavisini çok fazla uygulayan hasta olduğunu ifade eden Yıldırım, “Sülük aslında Malatya’da var. Duyduğum kadarıyla meme kanseri bir hastayı sülük yöntemiyle tedavi etmişler. Ayrıca gözüne şeker vurmuş bir hasta vardı ve 7 seansta kendi evlerinde sülük tedavisi uygulayarak gözleri açıldı. Hasta görme yetisini kaybetmişti. Sülük tedavisi almak için uzaklara giden insanlar var. Biz de hem insanlar uzaklara gitmesin hem de insanlara bir faydamız olsun diye sülüğü Malatya’ya getirdik. Gerçekten insanlara çok faydası oldu. Malatya’da çok fazla sülük tedavisi uygulayan hasta var. Sülük tedavisi dendiğinde ilk etapta biz geliyoruz. Biz hastalara sülük verirken, sülüğü nasıl hasta bölgeye uygulayacaklarını anlatıyoruz. Akupuntur noktaları gibi noktaları var. O noktalara uygulattırıyoruz. Hastalarımız bir seansta da şifa görebiliyor. Bunu hissettiklerinde sülük tedavisine devam etmek istiyorlar” diye konuştu.

10 İNSANDAN 8’İ ŞEKER HASTASI

İlk etapta hastalara bilimsel tıbbı önerdiklerini kaydeden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette ki biz hastalarımıza ilk etapta alternatif tıp değil de bilimsel tıbbı öneriyoruz. Bilimsel tıbbın faydasının olmadığı yerlerde alternatif tıp devreye giriyor. Hasta olan insanlar çok ilaç kullandıklarında bu ilaçlar belli bir süre sonra vücudun başka kısımlarına hasar veriyor. Örneğin, mide için uygulanacak ilaç tedavisi karaciğere zarar verebiliyor. Karaciğer kalbe sıkıntı veriyor. Kalp ise dışarıya farklı bir şekilde hastalık veriyor. Bildiğim kadarıyla 10 insandan 8’i şeker hastası. Ve şeker hastalığı tıpta tedavisi olmayan hastalıklardan bir tanesi. Ancak alternatif tıpta bu var. Mesela egzema, sedef, vitiligo gibi hastalıkların tedavi olmama gibi bir durumu var. Bu hastalıkların alternatif tıpta sülükle tedavisi var.”

SÜLÜĞÜN YAN ETKİSİ VAR MI?

Sülüğün yan etkisinin bulunduğunu da dile getiren Yıldırım, sülük tedavisi yaptıracak bazı şeker ve kalp hastalarına kan cıvıtıcı ilaçları belli bir süre bırakmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını söyledi. Yıldırım, “Sülüğün yan etkisi var. Şeker hastaları ya da kalp hastaları genellikle kan sulandırıcı ilaç kullanıyor. Eğer bu hastalarımız sülük tedavisizi kullanacaklarsa kan sulandırıcı ilaçları belli bir süre önce bırakmaları gerekiyor. Çünkü sülük kanı emdiğinde kanının durmama gibi bir ihtimali var. Sülüğün tanesi 3,5 TL. Sülük sayısı hasta olan kısma göre değişiyor. Mesela varisli ve bayağı şişen bir bacak için seans seans uygulanacağı için 11 sülükle başlanılıyor. Sülük sayısı seans seans azaltılarak hasta olan bölgeye uygulanacak. Mesela göz hastalığına 3 tane sülük uygulanır. Sülükler hasta olan bölgeye uygulandıktan sonra bazı sülükler ölebiliyor. Sülük kanı emdikten sonra kusturulması lazım. Bunu da küle veya toprağa koyarak sülüğü kusturabilirler. Kusan sülüğün suyunu değiştirip tekrar suya koyduklarında 3 ay sonra enzimleri yenilenir. Sülük zaten sudaki bakterilerle besleniyor. Başka bir şeye ihtiyaçları yok” ifadelerinde bulundu.

ALLAH HER ŞEYİN TEDAVİSİNİ VERMİŞ

Yıldırım, “Bilimsel tıpta çaresiz kalan birçok hasta var. Özellikle kanser hastaları, şeker hastaları, egzema, sedef, vitiligo hastaları. Şükürler olsun ki, Allah her şeyin tedavisini vermiş. Dert vermiş, dermanını da vermiş. Sadece dertlerin dermanını aramak gerekiyor. Gerçekten de bitkilerde şifa var. Ama uzun ömürlü kullanmaları gerekiyor. Mesela bir ağrı kesici alıyorsunuz, hemen etkisini görebiliyorsunuz. Ama bitkilerde birkaç saat sonra etkisini gösteriyor. Bu da hiçbir yerinize zarar vermiyor. Ancak dozuna göre kullanmak gerekiyor. Biz insanlara ölçüsünü söylüyoruz. Sülükte de vatandaşlar uygulama şekillerini bizden net bir şekilde öğrenirlerse güzel bir sonuç alabilirler” şeklinde konuştu.











MUTLU SARIGÜL