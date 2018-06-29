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Ticaret Borsasına ziyaret

Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Kayısı ile ilgili muhtarlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Malatya’ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz” dedi.

Ticaret Borsasına ziyaret

Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Kayısı ile ilgili muhtarlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Malatya’ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz” dedi.

29 Haziran 2018 Cuma 11:32
Ticaret Borsasına ziyaret

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Muhtarlar demokrasinin en önemli mihenk taşlarından biridir. Devletle milletin kısa sürede iletişim kurmasının en önemli ayağı muhtarlardır. İnsanların problemlerini kısa sürede çözebilecek argümanları ortaya koyabilen yetkililerdir. Bu manada Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımızı sık sık külliyede ağırlayarak onların görüşlerini dinliyor. Biz de kayısı ile ilgili muhtarlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Malatya’ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca ise, “Başkanımızın çalışmalarını yakinen takip ediyoruz, kendisi önemli çalışmalara imza atıyor. İnşallah hep birlikte el ele vererek Malatya’ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TİCARET BORSASIZiyaretRamazan Özcan
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