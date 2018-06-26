TFSF yönetimi Malatya'da toplanacak

28 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Arapgir Kayaarası Kanyonu’nda gerçekleştirilecek olan 4.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinlikleri kapsamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yönetim kurulu toplantısı yapılacak.

28 HAZİRAN-1 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASINDA

TFSF Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Beyhan Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TFSF Yönetim Kurulu olarak yönetim kurulu toplantımızı 4.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinlikleri kapsamında gerçekleştirme kararı aldık. Ülkemizin en güzel coğrafyalarından biri olan Arapgir Kayaarası Kanyonu birçok fotoğraf sanatçısını bir araya getirirken bizler de bu ortamda sanatçılarımızla bir arada olmak için yönetim kurulu toplantımızı bu güzel organizasyon bünyesinde yapmak istedik. Türkiye'deki 57 adet fotoğraf derneğinin çatı kuruluşu olan TFSF, fotoğraf sanatının yaygınlaşması, dernekler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve ortak çalışmalarla fotoğraf sanatındaki bilgi paylaşımının artmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir federasyondur. TFSF Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte rutin toplantılarımızı üye derneklerimizin bulunduğu kentlerde yapıyoruz. 28 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında, üyemiz olan Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğimizin ve Arapgir Belediyemizin değerli yönetici ve üyelerinin çabalarıyla yapılan ve uluslararası boyuta uzanan Malatya Fotokamp’a yönetim kurulu üyelerimizle birlikte katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğe katılan, emek veren, birlikte bir şey yapıp paylaşan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Festival havasında geçecek bu Fotokampın diğer bölgelerdeki fotoğraf derneklerimize örnek olmasını diliyorum” sözlerini kaydetti.

CÖMERTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun Yönetim Kurulu toplantısını Arapgir Kayaarası Kanyonunda, Fotokamp alanında yapacak olmasının kendileri açısından memnuniyet verici olduğu belirtti. Organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada TFSF yönetim kurulu üyelerinin Arapgir’i ve Kayaarası Kanyonunu çok seveceklerini söyleyen Cömertoğlu, TFSF yönetim kurulu adına, Federasyon Başkanı Beyhan Özdemir’e Fotokampı tercih ettikleri için çok teşekkür etti.