Baharın müjdecisi olarak kabul edilen erik, badem ve kayısı çağlası tezgâhlarda yerini almaya başladı. Fiyatları şimdilik altın fiyatıyla yarışsa da sevenleri tarafından tercih edilen bu meyvelerin gelecek haftalarda fiyatlarının düşmesi bekleniyor. BUSABAH’a konuşan satıcılar, erik, kayısı ve badem çağlası hakkında bilgiler verdiler.

Bademin baharın habercisi olduğunu dile getiren Mehmet Koyutürk isimli esnaf, badem çağlasının kendilerine Antalya’dan geldiğini söyledi.

BADEM ÇAĞLASINA TALEP YOK

Malatyalıların badem çağlasına talep etmediklerini ifade eden Koyutürk, “Badem çağlasının kilosu şu anda 50 TL. 50 gramı ise 2 TL. İlk çıktığı için badem şu anda pahalı. Önümüzdeki hafta kilosu 10 TL’ye kadar düşer. Malatyalılar talep etmiyor. Daha çok dışarıdan gelenler alıyor. Malatyalılar badem çağlasını biliyorlar ama dışarıdan gelenler kadar talep etmiyorlar. Bizler kayısı çağlasına alıştığımız için badem çağlası bize farklı geliyor. Eğer kayısı çağlası çıkarsa Malatyalılar ona yoğun ilgi gösterecek” diye konuştu.

MARKETLERE GÖRE FİYATLARIMIZ UYGUN

Erik, kayısı çağlası fiyatlarının gelecek haftalarda düşeceğini belirten Ahmet Açıkgöz isimli esnaf ise, “Kayısı çağlası ve eriği Mersin’den getirtiyoruz. Eriğin 100 gramı 15 TL. Kilosu 150 TL’ye geliyor. Kayısı çağlalarını da paket halinde satıyoruz. 250 gram 10 TL, kilosu ise 40-50 TL civarında değişiyor. Özellikle hasta ve hamile olanlar alıyorlar. Marketlere göre fiyatlarımız uygun. Erik ve kayısı fiyatını pahalı bulup müşteriler tepki gösteriyor. Biz de ilk tezgâhlara indiği için fiyatların yüksek olduğunu söylüyoruz. Ancak fiyatlar böyle devam etmez. Önümüzdeki haftalarda fiyatlar düşer. Hasta olanlar ve hamile olanlar erik ve kayısıyı bizlerden alabilirler” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL