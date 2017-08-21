Bayramlardan önce yapılan alışverişler giyim, tatlı, çikolata ve şeker dışında bir de meyve ve sebze alımı olarak karşımıza çıkıyor.

Bayramda gelecek olan misafirleri için alışveriş yapacaklar, kendilerini pazarda buluyor. En çok sebze- meyve alışverişini gerçekleştirecek olan vatandaş taze meyve ve sebzeye olan düşkünlüğünü pazardan karşılıyor.

BAYRAMDAN ÖNCE FİYATLARDA ARTIŞ YOK

Çoğu zaman bayram günlerinden önce meyve ve sebze fiyatlarının artacağı konusu gündeme geliyor. Ancak Pazarcı Abdullah Aydın, “Sebze ve meyve fiyatlarının bayramdan önce artması gibi bir durum söz konusu değil. Artış bayram öncesi ve sonrasına bağlı değildir. Meyve-sebzenin bol olması ile alakalıdır. Şu an sebze ve meyvenin fiyatında herhangi bir artış yok. Fiyatlar aynı seyirde devam ediyor” şeklinde konuştu.

HANGİ SEBZE NE KADAR?

Aynı zamanda sebze fiyatlarını değerlendiren Aydın, salatalığın kilosunun bir buçuk lira, yerli fasulyenin kilosunun 3 buçuk lira, domatesin kilosunun ise, bir buçuk lira olduğunu belirtti.

Sebze dışında meyve fiyatları hakkında da açıklamada bulunan Pazarcı Aydın, incirin kilosunun 3 buçuk lira olduğunu belirtirken, üzümün kilosunu da aynı şekilde 3 buçuk liradan sattığını belirtti.

VATANDAŞ FİYATLARDAN MEMNUN

Sebze ve meyve fiyatlarının normal olduğunu belirten vatandaşlar ise bayramın yine bereketle geldiğini söylediler. Esma Yalçın, “Aslında Malatya’da vatandaşlar çok fazla sebze-meyve alışverişi yapmıyor yaz aylarında. Çünkü hemen herkesin bahçesi var. Tabi bahçesi olmayan vatandaş da çok. Ayrıca biz pazar tezgahlarında alışveriş yapmayı seviyoruz. Fiyatlar da uygun” dedi.

EN ÇOK KAVUIN KARPUZ ALIYORUM

Ahmet Serçe ise, “Bayram alışverişi başladı. Pazarlarda alışveriş yapmak ev ekonomimize göre daha uygun ama zaten halde de fiyatlar uygun. Şu sıralar fiyatlar da normal. İnsanlar evlerine rahat rahat sebze ve meyve alabiliyor. Ben yaz aylarında daha çok kavun ve karpuz alıyorum. Tabi domates de çok gidiyor. Dediğim gibi bayram alışverişine de başladık” ifadelerinde bulundu.



SELAHATTİN BAYRAK